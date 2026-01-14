"Vi prego di non associarmi a notti di passione che non sono mai successe", questa la replica di Clarissa Selassié ad Antonio Medugno dopo essere stata nuovamente menzionata all'interno della trasmissione Lo Stato delle Cose condotta da Massimo Giletti. Nel dettaglio, Medugno ha sostenuto che Alfonso Signorini dopo aver appreso del suo incontro con la principessa etiope si sarebbe irritato.

Clarissa Selassié smentisce Medugno: 'Ricordo un episodio di terribili sforzi e zero risultati'

In modo indiretto, Clarissa Selassié è stata tirata in ballo nel "caso Signorini".

In un'intervista dell'ex manager di Antonio Medugno, l'uomo ha reso pubblico un messaggio che sarebbe stato inviato da Signorini dopo aver appreso di un incontro tra il tiktoker e la principessa etiope: "So che vieni a Roma per le principesse e non per le regine. Pessima strategia".

Lunedì 12 gennaio, Medugno è intervenuto nel programma Lo Stato delle Cose condotto da Giletti e ha confermato la "notte infuocata" trascorsa a Roma con Clarissa Selassié. Quest'ultima stanca di essere tirata in ballo ha deciso di fare chiarezza in una stories di Instagram per mettere a tacere i gossip sul suo conto: "Con Medugno ricordo solo un episodio di terribili sforzi e zero risultati. Detto ciò vi chiedo di non nominarmi mai più o associarmi a ipotetiche notti di passione che non sono mai successe".

Infine la principessa ha spiegato che probabilmente Antonio Medugno ha deciso di trascorrere una serata insieme a lei solo ed esclusivamente per entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Fabrizio Corona: 'Uno nuovo ha denunciato Signorini e non è Gianluca Costantino'

Nel corso della trasmissione, Giletti ha ascoltato anche la versione dei fatti di Fabrizio Corona: "Il vero obbiettivo è Alfonso o Marina Berlusconi?". L'ex re dei paparazzi ha precisato di lavorare in modo autonomo e non ha nascosto di aver paura che questa faccenda in futuro gli si possa ritorcere contro.

Successivamente Corona ha rivelato di essere in possesso di ulteriore materiale che potrebbe compromettere la posizione del direttore di Chi: "Uno nuovo ha denunciato e non è Gianluca Costantino, c’è una seconda denuncia". In merito a quest'ultima dichiarazione rilasciata da Corona, però, non c'è nessuna prova in merito poiché attualmente agli atti risulta solo la denuncia di Antonio Medugno.