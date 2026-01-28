Gabriel Garko è pronto a tornare sul piccolo schermo nella mini-serie tv Colpa dei sensi. Stando alle anticipazioni, Davide torna ad Ancona per assistere il padre che versa in gravi condizioni di salute. Tornando nella sua città, l'uomo rivedrà la sua ex Laura che ora è sposata con Enrico: si tratta di un triangolo amoroso in piena regola, visto che un tempo i tre protagonisti erano legati.

Anticipazioni Colpa dei sensi

Le anticipazioni sulla nuova serie di Canale 5, vedono il ritorno di Davide ad Ancona per assistere il padre gravemente malato.

Quest'ultimo in passato è stato accusato di aver ucciso sua moglie.

Davide è un militare spesso in missione all'estero, ma deciderà di fare ritorno nella sua città natale per occuparsi del padre che versa in pessime condizioni di salute. Il padre del militare, in passato è stato accusato di aver ucciso sua moglie e per questo ha scontato una condanna in carcere. In punto di morte, il padre di Davide rivendica la sua innocenza. Dunque il figlio decide di iniziare ad indagare per scoprire la verità su chi ha davvero commesso il delitto della madre. Tornando nella Marche, sarà inevitabile l'incontro tra il personaggio di Gabriel Garko e Laura, ovvero la sua ex fiamma di gioventù. Oggi, però, la donna è sposata con Enrico nonché ex migliore amico di Davide e figlio di una famiglia molto potente in città.

Dove e quando vedere la serie

La nuova fiction andrà in onda da venerdì 30 gennaio alle 21:30 circa su Canale 5. Gli episodi sono 6, ma verranno divisi in tre prime serate della durata di 50 minuti ciascuno. La serie è stata interamente girata nella Marche e vede diverse scene girate tra Ancona, Fermo, Porto San Giorgio, Genga, Fossombrone e Fabriano. La fiction è stata interamente scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli ed è una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica.

Nel cast sono presenti attori di grande spessore come Gabriel Garko che veste i panni del protagonista Davide, Ricky Tognazzi interpreta il padre in fin di vita, Anna Safroncik è Laura, mentre Tommaso Basili è Enrico.

A loro si uniscono: Rosanna Banfi, Giorgia Würth che interpreta Viola, Francesco Venditti è Tommaso, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicola Pistoia, Lorenzo Lavia, Nicola Delfino, Rebecca Liberati e Marco Cocci.