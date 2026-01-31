Venerdì 6 febbraio, su Canale 5, andranno in onda due nuovi episodi di Colpa dei sensi. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, Enrico è ad un passo dallo scoprire che Davide e Laura si frequentano in gran segreto. Anche Davide è pronto ad indagare su chi fosse l'amante della madre, tanto che decide di recarsi fuori Ancona per scoprire la verità ma viene fotografato in compagnia di Laura.

Colpa dei sensi: trama terzo e quarto episodio

Le anticipazioni della mini-serie tv di Canale 5 vedono, nel terzo episodio, Enrico scoprire dell'anello che Davide ha fatto recapitare a Laura.

Su tutte le furie, è pronto a recarsi al casale per chiedere spiegazioni e rischia di trovare il suo ex migliore amico con Laura. Solo il pronto intervento di Loris evita la scoperta del tradimento. Nel frattempo Davide è sempre più intenzionato a scoprire chi fosse l'amante della madre e quindi si reca a Fermo con Laura: un fotografo, però, li segue e li fotografa insieme.

Nel quarto episodio invece, Laura ha un malore a scuola e con la complicità di Viola si sottopone ad accertamenti medici. Intanto Viola ha un amante misterioso, mentre Enrico ha un violento litigio con Curti e Santilli.

Ascolti tv 30 gennaio: testa a testa tra Rai 1 e Canale 5

Nel prime time di venerdì 30 gennaio, si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Su Rai 1, la puntata finale di Tali e Quali condotta Nicola Savino e vinta da Daniele Quartapelle nei panni di Renato Zero ha incollato davanti al piccolo schermo 2.608.000 spettatori pari al 18.3% di share; la presentazione invece aveva totalizzato il 15,2% di share con 2.949.000 spettatori.

Su Canale 5, Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik è stata vista da 2.755.000 spettatori con uno share del 18.7%

Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 351.000 spettatori con uno share del 2.2%.

Il parere degli utenti del web

Su X, alcuni utenti del web hanno commentato la nuova fiction targata Mediaset.

"ll marito che la disturba al telefono mentre lei sogna di stare con l'amante è un capolavoro", ha detto soddisfatto un utente.

Un altro ha invece criticato Colpa dei sensi: "Personalmente non mi è piaciuto nulla di questa nuova serie". Un telespettatore ha ironizzato: "L'anello è il vero protagonista di questa fiction". Infine un utente ha commentato: "Sicuramente in Colpa dei sensi non spiccano gli attori, ma si tratta di una serie leggera adatta a trascorrere un venerdì sera senza troppi pensieri".