Questa sera venerdì 30 gennaio, Canale 5 accende i riflettori su una nuova e attesissima fiction destinata a far parlare di sé: Colpa dei sensi. La serie, che debutta in prima serata, si inserisce nel solco dei grandi melodrammi italiani capaci di mescolare mistero, passioni proibite e segreti familiari mai davvero sepolti.

Con un cast di primo piano e una narrazione intensa, Colpa dei sensi promette di conquistare il pubblico fin dalla prima puntata, gettando le basi di una storia complessa in cui il passato torna a reclamare il suo spazio, mettendo in crisi certezze, legami e verità che sembravano consolidate.

Colpa dei sensi: quando va in onda e quante puntate sono

La fiction Colpa dei sensi va in onda da questa sera su Canale 5, in prima serata, a partire dalle 21:20 circa. La serie è strutturata come una miniserie evento, composta da sei episodi, trasmessi in tre prime serate.

Una formula ormai consolidata per le fiction Mediaset, che permette di mantenere alta la tensione narrativa e di concentrare il racconto senza inutili allungamenti. Ogni serata propone due episodi consecutivi, accompagnando lo spettatore in un viaggio emotivo sempre più profondo.

Per chi non riuscisse a seguire la messa in onda televisiva, Colpa dei sensi sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta sia on demand.

Trama

Colpa dei sensi racconta una storia che ruota attorno al concetto di colpa, declinato in molteplici forme: colpa morale, colpa emotiva, colpa giudiziaria. Al centro della narrazione troviamo Davide, un uomo segnato da un passato doloroso e da una verità mai chiarita.

Anni prima, la sua famiglia è stata sconvolta da un evento tragico: la morte della madre, un omicidio che ha distrutto ogni equilibrio e che ha portato il padre di Davide a essere accusato di un crimine che lui continua a proclamare di non aver commesso.

Il ritorno di Davide nella sua città natale riapre ferite mai guarite, riportando a galla segreti, rancori e sentimenti che il tempo non è riuscito a cancellare.

Anticipazioni: il ritorno di Davide

La prima puntata di Colpa dei sensi si apre con un evento che cambia tutto. Davide, colonnello dell’esercito, viene richiamato nella sua città d’origine dopo anni di assenza. Il motivo è grave e urgente: suo padre è gravemente malato e le sue condizioni sembrano ormai compromesse.

Questo ritorno non è solo fisico, ma soprattutto emotivo. Davide è costretto a confrontarsi con un passato che ha sempre cercato di lasciarsi alle spalle, fatto di sospetti, dolore e accuse mai del tutto chiarite.

Fin dai primi minuti, la fiction chiarisce il nucleo centrale della storia: il padre di Davide, ormai vicino alla morte, continua a ribadire la propria innocenza riguardo all’omicidio della moglie.

Una verità che il figlio non ha mai saputo accettare completamente.

Il peso di un’accusa mai dimenticata

Nella prima puntata emerge con forza il conflitto interiore di Davide. Da un lato l’amore filiale, dall’altro il dubbio costante che suo padre possa davvero essere responsabile di quel delitto che ha segnato per sempre la loro famiglia.

La comunità non ha mai dimenticato quella vicenda. Il nome della famiglia è ancora legato a quell’episodio oscuro e il ritorno di Davide riaccende inevitabilmente pettegolezzi, sospetti e vecchi rancori.

La fiction gioca molto su questo aspetto: il peso dello sguardo altrui, il giudizio sociale, la difficoltà di vivere in un luogo in cui il passato è sempre presente e nessuno dimentica davvero.

Laura: l’amore perduto che ritorna

Tra le persone che il ritorno di Davide sconvolge di più c’è Laura. Nella prima puntata scopriamo che Laura non è solo un volto del passato, ma la donna che Davide ha amato profondamente prima di lasciare la città.

Il loro legame non si è mai davvero spezzato, ma la vita li ha portati su strade diverse. Laura, oggi, è sposata con Enrico, il migliore amico di Davide. Una scelta che già di per sé racchiude una forte carica drammatica.

L’incontro tra Davide e Laura è uno dei momenti più intensi della prima puntata: fatto di silenzi, sguardi trattenuti e parole non dette. È chiaro fin da subito che i sentimenti non sono mai scomparsi, ma sono stati solo repressi.

Enrico: l’amico, il marito, l’uomo diviso

La figura di Enrico emerge progressivamente nel corso della prima puntata. Uomo apparentemente solido, affidabile, ha costruito con Laura una vita stabile, lontana dai fantasmi del passato.

Tuttavia, il ritorno di Davide rappresenta per lui una minaccia silenziosa ma potentissima. Enrico non può ignorare ciò che un tempo legava sua moglie al suo migliore amico, né può fingere di non percepire la tensione che riaffiora tra loro.

Nella prima puntata iniziano a manifestarsi i primi segnali di gelosia, insicurezza e paura di perdere tutto. Enrico è uno dei personaggi più complessi della serie, sospeso tra il desiderio di proteggere la sua famiglia e il timore di essere travolto da eventi più grandi di lui.

Un mistero che torna a galla

Parallelamente alla trama sentimentale, Colpa dei sensi costruisce fin dalla prima puntata una solida linea mystery. Davide non torna solo per assistere il padre, ma anche per cercare finalmente la verità sulla morte della madre.

Piccoli indizi, mezze frasi, ricordi frammentati iniziano a emergere. Nulla è come sembrava all’epoca e Davide comincia a sospettare che qualcuno abbia nascosto informazioni fondamentali.

La prima puntata non fornisce risposte definitive, ma pone le basi di un’indagine emotiva e personale che accompagnerà lo spettatore fino all’ultimo episodio.