Corinne Cléry, celebre attrice francese con una lunga carriera nel cinema e nella televisione, ha recentemente espresso la sua rinascita personale grazie all'amore per Claudio, figura centrale nella sua vita. In un'intervista del 9 gennaio 2026, Cléry ha evidenziato come questo rapporto abbia segnato una svolta sia nella sfera privata che in quella professionale. "Ho trovato una nuova serenità, vivo un periodo speciale grazie a questo amore", ha dichiarato, sottolineando l'importanza di sentirsi supportata e valorizzata all'interno della coppia.

Questa riscoperta di sé l'ha portata ad affrontare nuove sfide lavorative, sia in teatro che in televisione.

L'attrice, nota per i suoi ruoli iconici in film e fiction italiane, ha condiviso come l'affetto ricevuto sia stato fondamentale per superare momenti difficili. "Claudio è il mio punto di riferimento: mi aiuta a essere felice e mi sostiene nelle mie scelte". Cléry ha espresso il desiderio di rimettersi in gioco, sia in teatro che in televisione, mantenendo un forte legame con il pubblico italiano che l'ha sempre accolta con calore. Il 2026 rappresenta per l'artista un periodo di intensa attività e ottimismo, favorito dal rinnovato equilibrio nella sua vita privata.

Una carriera tra cinema e teatro

La carriera di Corinne Cléry è iniziata negli anni Settanta, imponendosi come attrice internazionale in produzioni francesi e italiane. Il suo ruolo più celebre è quello nel film “Histoire d’O”, ma in Italia ha raggiunto la popolarità attraverso numerosi film e fiction di successo. Trasferitasi in Italia, Cléry è diventata una presenza costante nel panorama dello spettacolo, partecipando a programmi televisivi e produzioni teatrali. Grazie alla sua versatilità e al suo fascino, ha saputo conquistare diverse generazioni di spettatori, reinventandosi e mantenendo il suo stile distintivo.

Nel corso della sua carriera, Cléry ha ricevuto riconoscimenti per il suo contributo al cinema e per la partecipazione a format popolari, tra cui reality show e produzioni televisive di successo.

La sua passione per il rinnovamento artistico si riflette nella sua volontà di affrontare nuove sfide e nella sua capacità di superare i momenti difficili, come dimostrato nelle sue recenti interviste.

Il legame con il pubblico italiano

Corinne Cléry, residente in Italia da molti anni, ha un rapporto speciale con il pubblico, grazie alla sua partecipazione a programmi televisivi e spettacoli teatrali. La sua presenza in trasmissioni di intrattenimento e progetti artistici ha rafforzato il legame tra l'attrice e gli spettatori. Cléry ha spesso dichiarato che l'Italia è diventata la sua seconda patria e che desidera restituire al palcoscenico e al piccolo schermo l'affetto ricevuto in tanti anni di carriera.

Nel 2026, l'attrice affronta nuovi progetti con entusiasmo, pronta a mettersi alla prova con la recitazione e a consolidare ulteriormente il suo legame con la comunità artistica italiana. Il suo equilibrio ritrovato nella vita privata e il rapporto con Claudio sono elementi chiave di questa fase di rinnovamento, con prospettive di crescita personale e professionale.