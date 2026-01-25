Costantino Vitagliano ha annunciato il lancio del suo format sulla scia di quello lanciato da Fabrizio Corona, Falsissimo, e il retroscena finito al centro della Cronaca del Caso Signorini. In riferimento all'accusa che Antonio Medugno ha lanciato contro Alfonso Signorini nel format di Corona, per violenza sessuale ed estorsione, l'ex re dei tronista si é detto pronto a fornire una sua testimonianza.

Costantino Vitagliano torna all'intrattenimento: il nuovo format

Vitagliano ha annunciato l'arrivo su YouTube del nuovo progetto, si tratta di un podcast ispirato a Falsissimo di Fabrizio Corona.

Così come ha fatto sapere in un intervento condiviso su TikTok e Instagram, nel podcast Vitagliano vorrà trattare il sistema che si celava dietro il successo delle icone televisive nei primi anni Duemila.

"Racconterò gli stessi anni della docuserie di Fabrizio Corona ma con altri occhi: i miei", ha precisato riferendosi anche alla serie che Corona ha lanciato su Netflix, Io sono notizia. Nell'anticipare la trasmissione del podcast Costantino ha voluto scrollarsi di dosso le dicerie secondo cui lui sia sceso a compromessi con l'agente storico, Lele Mora, per ottenere la visibilità e il successo che lo hanno contraddistinto in passato.

Cresce l'attesa per il via al podcast

Nel frattempo, intanto, sale l'attesa generale degli utenti sul web per la pubblicazione del podcast del primo tronista nella storia di Uomini e donne, così come anche per la trasmissione del nuovo episodio di Falsissimo.

Il nuovo appuntamento, sotto la conduzione di Fabrizio Corona, é atteso per il 26 gennaio, anche se il podcast rischia il blocco della trasmissione dopo le denunce che Corona ha subito da Signorini e Mediaset, rispettivamente per revenge porn, diffamazione e minacce. Tuttavia Corona ha preannunciato puntate su altre trasmissioni e conduttori: “Sugli altri nomi ci sto lavorando - ha riportato dal suo canto -. Non abbiamo paura, se dovessero darci qualche interdizione o l'arresto, sono vent'anni che combattiamo e la legge la conosciamo”.

Dal suo canto Costantino Vitagliano ha promesso un ritorno all'intrattenimento dopo essersi aggiudicato il titolo di primo tronista eletto alla corte di Uomini e donne.

Costantino è nato a Milano il 10 giugno 1974. Ha esordito nell'intrattenimento come modello, lavorando per brand di moda e partecipando a diverse campagne pubblicitarie, ancora prima di proporsi alla corte dei sentimenti condotta da Maria De Filippi.

Il successo arrivò per lui nel 2003, nell'era che lo vide vestire i panni di tronista a Uomini e Donne. Con la popolarità arrivarono anche i guadagni legati alle serate nei locali, a cui seguirono degli investimenti in attività imprenditoriali. Poi arrivò una battuta d'arresto dovuto anche al tracollo di Lele Mora e un indebitamento con il fisco.

Oggi Costantino é un padre single della piccola Aylai e di recente ha scoperto di essere stato colpito da una rara malattia: "Ho una massa che mette in pericolo l'aorta quotidianamente e mi costringe a prendere farmaci", ha svelato in una recente intervista concessa a Verissimo.