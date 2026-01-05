Timothée Chalamet, celebre attore internazionale, ha dedicato parole affettuose a Kylie Jenner durante il suo discorso di accettazione ai Critics Choice Awards del 4 gennaio 2026. Questo gesto pubblico ha catturato l'attenzione, confermando il legame tra i due e segnando un momento significativo nella loro relazione.

La dedica speciale ai Critics Choice Awards

Durante la cerimonia, Chalamet ha colto l'occasione per rivolgere parole d'affetto a Kylie Jenner, la sua compagna. L'attore, solitamente riservato, ha scelto di condividere pubblicamente i suoi sentimenti, suscitando reazioni positive e alimentando l'interesse dei media sulla coppia.

Reazioni e impatto mediatico

L'attenzione dei media si è concentrata sulla spontaneità e sulla sincerità della dedica, che ha contribuito a rafforzare l'immagine della coppia agli occhi del pubblico. Kylie Jenner, imprenditrice e personaggio televisivo, ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno, mentre Chalamet ha confermato la sua capacità di sorprendere anche fuori dal set. La relazione tra i due continua così a essere seguita con interesse, sia per la notorietà dei protagonisti sia per la loro influenza nel panorama dello spettacolo internazionale.

La carriera di Timothée Chalamet

Timothée Chalamet è un attore statunitense di origini francesi, noto per le sue interpretazioni in film di successo come ‘Chiamami col tuo nome’, ‘Dune’ e ‘Piccole donne’.

Apprezzato per il suo talento e la sua versatilità, Chalamet si è affermato come uno dei giovani attori più promettenti della sua generazione, ricevendo numerosi riconoscimenti e una crescente popolarità a livello globale.