Su Rai 1 è pronta a tornare sul piccolo schermo la serie tv Cuori 3. Le anticipazioni diffuse sulle reti Rai, parlano di un inizio in salita per Delia e Alberto: non vedendo rientrare il marito ad un orario consono, la dottoressa aspetta il suo ritorno per poi chiedere con sospetto dove sia stato.

La terza stagione di Cuori va in onda da domenica 8 febbraio con un doppio appuntamento fissato al lunedì. Inizialmente la serie era stata programmata per l'autunno del 2025, ma poi è slittata. Tra le novità nel cast, Giulio Scarpati che interpreta Gregorio Fois ovvero un personaggio enigmatico che influenzerà le diagnosi dei medici.

Il personaggio di Cesare Corvara,vinterpretato da Daniele Pecci, sembra essere fuori dalla stagione.

Cuori 3: Delia pensa che Alberto abbia un'altra donna

Nel promo di Cuori 3 diffuso sulle reti Rai, si vede Delia aspettare Alberto fino a notte fonda.

A quanto pare l'uomo sembra aver trascorso la serata in un locale, dove era presente come cantante la sua ex moglie Karen. Con fare sospettoso la dottoressa Brunello chiede a Ferraris: "Dove sei stato?". "Dovevo finire delle cose", ha replicato lui. Non convinta della risposta ricevuta, Delia ha incalzato il marito: "Non è vero, che cosa vuole da te?". Dal canto suo Alberto ha chiesto alla consorte di fidarsi di lui, ma Brunello prima di abbandonare la conversazione ha tagliato corto: "È molto difficile così".

Inoltre nel promo si vede Karen svenire in casa, dopo aver bevuto troppo.

“dove sei stato?”

“dovevo finire delle cose”

“non è vero”

“che cosa vuole da te?”

“ti devi fidare”

“è molto difficile così”

primo promo della terza stagione di cuori e già si soffre#Cuori3 pic.twitter.com/eDfYEZVbGp — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) January 11, 2026

La trama di Cuori

La trama di Cuori è incentrata sul triangolo formato da Delia Brunello, Cesare Corvara e Alberto Ferraris.

La dottoressa si era sposata con il luminare delle Molinette di Torino, ma in cuor suo ha sempre nutrito dei forti sentimenti nei confronti di Ferraris. Amore ricambiato ma anche Ferraris si era rifatto una vita con Karen, un hostess di terra.

Corvara a causa di un problema al cuore è stato sottoposto al trapianto, ma al tempo stesso per un periodo non ha potuto operare in sala operatoria.

La seconda stagione aveva visto anche Luisa (sorella di Alberto) finire in un reparto di psichiatria, mentre la dottoressa Brunello aveva sentito il bisogno di conoscere la madre biologica.