Cuori 3 torna su Rai 1 da domenica 8 febbraio e lunedì 9 febbraio a partire dalle ore 21:30, ma sono stati diffusi alcuni promo della nuova stagione. Stando alle anticipazioni, il nuovo primario Luciano La Rosa cancellerà il progetto della dottoressa Delia Brunello per destinare i fondi sul nuovo lavoro del dottor Alberto Ferraris. È evidente che l'arrivo del nuovo primario creerà scompiglio presso l'ospedale Molinette di Torino.

Cuori 3: Delia in contrasto col nuovo primario La Rosa

Nel nuovo video di anticipazioni di Cuori 3, si vede la caposala richiamare l'attenzione di tutto lo staff del reparto di cardiologia dell'ospedale Molinette di Torino: "Vi voglio impeccabili".

Luciano La Rosa, il nuovo primario, andrà subito in contrasto con la dottoressa Brunello: "I fondi destinati alla dottoressa verranno interamente spostati sul progetto del dottor Ferraris". Notizia che non verrà presa affatto bene dalla dottoressa: "Se fossi un uomo sono sicura che mi darebbe fiducia". A seguire si vede il primario chiedere ad un ragazzo chi fosse e dopo le presentazioni di rito con il nuovo anestesista, La Rosa taglia corto: "Mi faccia il favore si sistemi quei capelli". C'è spazio anche per Fausto e Virginia con lui che chiede a che punto siano le bomboniere.

Come anticipato nella terza stagione di Cuori, Delia e Alberto convoleranno a nozze. Durante i festeggiamenti, il personaggio interpretato da Giulio Scarpati lascerà presagire che fra i due novelli sposi ci saranno delle difficoltà da affrontare: "Un futuro difficile".

A quanto pare una donna del passato tornerà a minare la serenità del dottor Ferraris, ma al momento non è dato sapere chi sia.

Fausto quest'anno avrà più corna del padre di Bambi 😂 #cuori3 pic.twitter.com/vwN30WIsz3 — mrsknightley 🌸 (@book_lovher) January 14, 2026

Le ipotesi di alcuni telespettatori

In seguito ai primi promo, i fan della serie tv targata Rai hanno iniziato a fare delle ipotesi sui nuovi episodi.

Un utente ha affermato: "Mi viene da pensare che Fausto verrà ripetutamente tradito". Un altro telespettatore si è soffermato sul commento del sensitivo riguardo il futuro di Delia e Alberto: "Mannaggia a voi sceneggiatori, neanche il tempo di gioire per il loro matrimonio". Tra i vari utenti c'è chi invece si è soffermato sulla donna che torna dal passato di Alberto Ferraris: "Questa somiglianza con l'ex moglie Karen, aiuto".

Un altro fan ha commentato con entusiasmo il ritorno della serie: "Ancora non realizzo il ritorno in prima serata dopo tre anni d'assenza". Infine un utente ha commento: "Non vedo l'ora di rivedere Delia e Alberto visto che quest'anno convoleranno anche a nozze".

Dove e quando vedere la serie tv

Cuori torna su Rai 1 da domenica 8 febbraio 2026, in principio la messa in onda della terza stagione era stata programmata nell'autunno del 2025. La serie è composta da 12 episodi suddivisi in 6 serate: la data fissata è domenica e lunedì.

La trama riguarderà sempre la storia tra Delia Brunello e Alberto Ferraris: i due erano stati fidanzati quando andavano all'università e si sono ritrovati diversi anni dopo alle Molinette di Torino.

Lavorando fianco a fianco, fra i due c'era stato un ritorno di fiamma nonostante avessero entrambi delle nuove relazioni: la dottoressa era convolata a nozze con Cesare Corvara, mentre Ferraris si era sposato con Karen un ex hostess di volo.

Nella nuova stagione Cesare Corvara non sarà il primario: la seconda stagione di Cuori è infatti terminata con il dottore che aveva un assoluto bisogno di un trapianto di cuore. Giulio Scarpati si unisce al cast insieme a Fausto Maria Sciarappa che veste i panni del nuovo primario.