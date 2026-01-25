Le anticipazioni della prima puntata di Cuori 3 in programma domenica 1° febbraio su Rai 1 rivelano che Alberto si ritroverà a fare i conti con l'arrivo in ospedale di una sua vecchia conoscenza.

Trattasi di Irma, una donna che a quanto pare è legata al passato del medico, il quale deciderà di nascondere questo suo segreto a Delia.

Intanto per Virginia arriverà il momento delle nozze mentre le condizioni di salute di Bruno continueranno a essere gravissime.

Cosa succede nella prima puntata di Cuori 3 del 1° febbraio

Nel corso della prima attesissima puntata della terza stagione di Cuori, tutto il reparto le Molinette di Torino sarà pronto a fare festa per le attese nozze di Virginia.

Tra Alberto e Delia, ormai ufficialmente marito e moglie, tutto proseguirà nel migliore dei modi e anche tra Ferruccio e Serenella, le cose fileranno nel verso giusto assieme alla loro amata bambina.

Tuttavia, nel momento in cui Alberto starà per uscire dall'ospedale per raggiungere Delia in chiesa e partecipare alle nozze di Virginia, ci sarà un'emergenza da affrontare.

Alberto nasconde un segreto a Delia: anticipazioni Cuori 3 prima puntata

Le anticipazioni della prima puntata di Cuori 3 rivelano che una cantante di nome Irma, verrà portata d'urgenza in ospedale: Alberto si renderà conto subito che si tratta di una sua vecchia c per evitare il peggio anche se, al risveglio di Irma, preferirà non farsi trovare nella sua stanza di ospedale.

Alberto nasconde un segreto su questa donna che ha fatto parte del suo passato e deciderà di non dire nulla alla sua attuale compagna Delia, tenendola così all'oscuro di quello che sta succedendo.

Trattasi di una donna che ha fatto parte del passato di Alberto ma, il medico, preferirà non riaprire quel capitolo della sua vita, facendo finta che non sia mai arrivata in ospedale.

Nel frattempo le condizioni di salute di Bruno andranno incontro a un netto e serio peggioramento. Il suo quadro medico sarà altamente preoccupante, al punto che Luciano deciderà di incaricare Alberto affinché si metti all'opera per cercare di trovare un nuovo medico che possa prendere in cura suo figlio al più presto ed evitare così il peggio.