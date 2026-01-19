Su X, l'account Aurora Tv - casa di produzione di Cuori 3 - ha divulgato un video in cui Pilar Fogliati parla del suo personaggio ovvero la dottoressa Brunello. Nella breve clip l'attrice fa una rivelazione sulla nuova stagione della serie tv di Rai 1: "La mia scena preferita è quando Delia battibecca con Fois". Nella terza stagione di Cuori, arriva un nuovo primario al reparto di cardiologia che andrà a sostituire Cesare Corvara.

Le parole di Pilar Fogliati

"La mia scena preferita di Cuori 3? Sono tutte preferite, ma ce n'è una in particolare quando Delia battibecca con Fois.

Lì c'è proprio uno scontro tra ideale: lei è razionale, lui è magico. Quindi sì, questa è una delle mie scene preferite", queste le dichiarazioni di Pilar Fogliati sulla nuova stagione di Cuori 3.

L'arrivo del nuovo primario di cardiologia infatti, scombussola il reparto, soprattutto non mancheranno tensioni con la dottoressa Brunello. Stando alle anticipazioni, Fois (che prende il posto di Cesare Corvara) deciderà di cancellare il progetto di Delia per destinare i fondi a disposizione sul progetto del dottor Ferraris. Tale decisione sarà vista con occhi critico dalla dottoressa in quanto crede che il nuovo primario abbia dei pregiudizi nei suoi confronti.

Manca poco per scoprire la vostra scena preferita di #Cuori3...intanto sentiamo quella di Delia.

Dal 1° febbraio su Rai1 pic.twitter.com/h70IbVGWli — AuroraTv (@AuroraTvBanijay) January 19, 2026

Dove e quando vedere Cuori 3

Inizialmente Cuori 3 era prevista nell'autunno del 2025, ma ha subito uno slittamento.

Ora, però, l'attesa è finita ed i fan di questa serie tv potranno tornare a vedere come si evolve la situazione sentimentale tra Pilar Fogliati e Matteo Martari da domenica 1° febbraio su Rai 1. La serie andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale fissato la domenica e il lunedì per 6 serate con un totale di 12 episodi.

Le prime impressioni dei telespettatori

Su X, i telespettatori di Cuori 3 hanno commentato con entusiasmo il ritorno della serie dopo un lungo stop. Un utente ha affermato: "Sicuramente cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote a Delia e Alberto". Un altro utente ha aggiunto: "Mai che nelle fiction Rai si possa stare un momento tranquilli". Un ulteriore utente ha commentato: "Non vedo l'ora di rivedere Pilar Fogliati e Matteo Martari, ma anche gli altri protagonisti". Un fan ha invece punzecchiato la Rai: "Finalmente torna Cuori dopo una lunga attesa".