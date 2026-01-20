Dario Ballantini ricorda con commozione lo stilista Valentino, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni. L’imitatore, celebre per la sua interpretazione del personaggio di Valentino a Striscia la Notizia, sottolinea come quell’omaggio abbia segnato una svolta nella sua carriera, esprimendo profonda gratitudine.

Un'imitazione che ha segnato la carriera di Ballantini

Ballantini racconta che, nei suoi primi quindici anni di carriera, le sue imitazioni televisive non avevano riscosso un grande successo. La svolta è arrivata quando ha deciso di interpretare un personaggio di fama internazionale come Valentino, portando l’imitazione al di fuori dello studio televisivo.

Questo approccio innovativo, unito alla sua vis comica, ha dato vita a un nuovo modo di fare televisione, portando a un successo durato quarant’anni.

Abiti, ironia e rispetto: il rapporto tra Ballantini e Valentino

Inizialmente, la maison Valentino aveva accolto l’imitazione con favore, arrivando persino a fornire alcuni abiti. In seguito, dopo un iniziale fastidio, l'ha apprezzata. Lo stilista stesso aveva notato come Ballantini, in abiti civili, gli somigliasse da giovane. L’unico incontro tra i due è avvenuto alla prima romana del film La ricerca della felicità di Gabriele Muccino, dove Ballantini era travestito da Valentino Rossi. In quell’occasione, Valentino Garavani gli diede una pacca sulla spalla, salutandolo con un “ciao caro”, la stessa frase che Ballantini ripeteva nella sua imitazione.

Un omaggio in ricordo di Valentino

Ballantini confessa di sentirsi in debito con Valentino. Nei suoi spettacoli teatrali, l’imitazione dello stilista rappresentava il momento conclusivo. Ora, con la sua scomparsa, quella stessa imitazione si trasformerà in un saluto, poiché le battute non sarebbero più appropriate.

Dario Ballantini: un artista poliedrico

Dario Ballantini è un attore e imitatore noto per le sue performance satiriche a Striscia la Notizia, dove ha interpretato numerosi personaggi pubblici, tra cui Valentino, contribuendo a definire un linguaggio televisivo originale e riconoscibile.