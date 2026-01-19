Domenica 18 gennaio, la competizione televisiva ha visto prevalere “Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo” su Canale 5, che ha catturato l'attenzione di 2.241.000 spettatori, equivalenti al 16,6% di share. Il game show ha superato la fiction di Rai 1, “Prima di noi”, che ha raccolto 1.921.000 spettatori, con l’11,2% di share. Da segnalare anche il buon risultato dello speciale “Ornella senza fine” di “Che tempo che fa” su Nove, che ha ottenuto 1.702.000 spettatori e il 10,5% di share.

“Chi vuol essere milionario” in testa al prime time

Il game show condotto da Gerry Scotti ha conquistato la vetta della serata, confermando la popolarità del format “Il Torneo” nel panorama dell’intrattenimento televisivo.

La fiction “Prima di noi”, con Linda Caridi, ha mantenuto un'audience solida, sebbene inferiore, attestandosi all’11,2% di share.

Gli altri programmi della serata

Dietro i primi tre programmi, “Report” su Rai 3 ha interessato 1.548.000 spettatori (8,2%), mentre “Le Iene” su Italia 1 ha raggiunto 1.171.000 spettatori (9%). Seguono “Fuori dal Coro” su Rete 4 con 638.000 spettatori (4,8%), “Il mio regno per una farfalla” su Rai 2 con 608.000 spettatori (3,1%), “The Peacemaker” su La7 con 344.000 spettatori (1,9%) e “Nonno questa volta è guerra!” su Tv8 con 297.000 spettatori (1,6%).

“La Ruota della Fortuna” vince nella fascia access prime time

Nella fascia access prime time, “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha totalizzato 4.876.000 spettatori con il 24,1% di share, superando “Affari Tuoi” su Rai 1, che ha raccolto 4.468.000 spettatori con il 22,1%.

Questi dati evidenziano la capacità dei format consolidati di attrarre il pubblico, anche in una serata caratterizzata da una vasta gamma di offerte televisive.