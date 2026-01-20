Lunedì 19 gennaio, il padre di Stefano De Martino si è spento all'età di 61 anni dopo una lunga malattia. Nonostante il grave lutto del presentatore televisivo, la dirigenza Rai ha deciso di mandare in onda lo stesso una puntata di affari tuoi informando i telespettatori che era stata registrata lo scorso 14 gennaio. Motivo per cui sul web non sono mancate le polemiche: "Una mancanza di rispetto".

Utenti criticano la scelta della Rai

La puntata in onda ieri 19 gennaio di Affari Tuoi è stata registrata lo scorso 14 gennaio. Per tutto il tempo De Martino ha riso, ballato e giocato con i "pacchisti" ma anche col dottore.

Nella realtà, però, il presentatore si è ritrovato a fare i conti col grave lutto che l'ha colpito. Motivo per cui sul web, diversi telespettatore hanno criticato la Rai per aver deciso di mandare in onda la puntata del game show: "È una mancanza di rispetto nei confronti di Stefano". Un altro utente ha affermato: "Qui Stefano ride e scherza come se nulla fosse, mentre nella vita reale è un uomo distrutto dal dolore". Un fan di Affari Tuoi ha commentato: "Oggi potevano scegliere di mandare un'altra cosa anziché i pacchi". Un utente ha aggiunto: "Che caduta di stile per la Rai". Tuttavia c'è anche chi ha provato ad ipotizzare come siano andate realmente le cose: "Magari la Rai è d'accordo con De Martino sulla messa in onda della trasmissione, non possiamo saperlo".

Infine c'è chi ha affermato: "La Rai pur di rinnovare la sfida degli ascolti contro il competitor La Ruota della Fortuna, ha scelto di mandare in onda Affari Tuoi sapendo cosa sta provando De Martino. Vergogna".

Numerosi i messaggi d'affetto all'indirizzo di De Martino

Dopo il grave lutto che ha colpito Stefano De Martino, sul web diversi fan ma anche personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto esprimere il loro affetto nei confronti del 36enne.

"So cosa significa perdere un genitore. Ti abbraccio Stefano", ha detto un fan. Antonella Clerici ha aperto la puntata del 20 gennaio di È sempre mezzogiorno dedicando un pensiero al collega: "Mando un grande abbraccio a Stefano De Martino". L'account X del Napoli anche ha dedicato un pensiero al suo tifoso più illustre: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli sono vicini all'amico De Martino in questo momento di dolore per la perdita del caro papà". Anche l'azienda di Viale Mazzini tramite il suo ufficio stampa ha diffuso un comunicato: "La Rai esprime il suo cordoglio a Stefano De Martino per la scomparsa del padre Enrico".