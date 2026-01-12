Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù sono state protagoniste di un confronto televisivo a "Domenica In", dove hanno discusso pubblicamente del loro rapporto e delle difficoltà vissute negli ultimi anni.

Il confronto in tv

Durante la trasmissione, Gianna Orrù ha ricordato le difficoltà affrontate nel rapporto con la figlia, sottolineando come alcune scelte del passato abbiano avuto un impatto sulla loro relazione. In particolare, la madre aveva espresso rimpianti per aver abbandonato il proprio lavoro per seguire la carriera di Valeria Marini, definendo quella scelta "strategicamente sbagliata" e lamentando la pubblicizzazione di aspetti privati della loro relazione.

In quell’occasione, Valeria aveva tentato di avvicinarsi, ma la madre aveva respinto le sue parole, sottolineando che "le cose private non vengono messe in piazza".

La truffa subita da Gianna Orrù

Gianna Orrù, oggi ottantottenne, ha anche parlato del processo relativo alla truffa subita tra il 2018 e il 2019. In quel periodo, aveva versato una somma consistente a un sedicente investitore, che è stato condannato in primo grado a un anno con pena sospesa per truffa aggravata. Orrù ha dichiarato che il reato rischia di prescriversi e che non ha ricevuto alcun risarcimento: "Non ho visto un soldo, questa persona non ha fatto un giorno di carcere… ho buttato sette anni della mia vita", ha affermato, aggiungendo che è in corso un altro procedimento per calunnia aggravata.

Il confronto tra madre e figlia ha assunto un valore simbolico anche alla luce di questo contesto doloroso: Gianna ha riconosciuto il proprio ruolo nella carriera di Valeria, pur ammettendo che non rifarebbe le stesse scelte, e ha espresso il desiderio di prendersi più cura di sé stessa, senza annullarsi per il senso di responsabilità verso la figlia.

Un rapporto complesso tra madre e figlia

Il rapporto tra Valeria Marini e Gianna Orrù si conferma complesso e segnato da momenti di tensione e di confronto pubblico. La scelta di affrontare insieme temi personali e dolorosi in diretta ha contribuito a restituire un’immagine di sincerità e di volontà di dialogo tra madre e figlia.