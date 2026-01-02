Domenico D'Alterio è finito al centro di una polemica sul web, poiché l'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di trascorrere il Capodanno lontano da sua figlia: "Follia". L'ex gieffino di Scampia è salito a Roma per passare la notte del 31 dicembre insieme a Benedetta Stocchi, Simone De Bianchi e sua madre Francesca Carrara, Grazia Kendi, Mattia Scudieri e alcuni amici di quest'ultimo.

Reunion di Capodanno per alcuni ex concorrenti del GF

Tutto ha avuto iniziato il 30 dicembre, quando Domenico ha postato alcune stories di Instagram in compagnia di Benedetta.

Il diretto interessato con ironia ha spiegato di aver atteso diverse ore alla stazione Termini di Roma l'arrivo dell'ex inquilino. Il giorno seguente i due ex concorrenti del GF sono andati dal parrucchiere per sistemare i capelli e prepararsi in vista del Capodanno. A casa di Benedetta sono arrivati anche Grazia, Mattia e alcuni amici di quest'ultimo.

In occasione del 31 dicembre, Domenico e Benedetta si sono ritrovati in un locale di Roma insieme a Mattia e Grazia, Anita e Jonas, Francesca e suo figlio Simone e altre persone. Dunque si è trattata di una vera e propria reunion per gli ex concorrente del reality show. Al contrario della figlia di D'Alterio nessuna traccia, poiché probabilmente Paola ha trascorso la festa con sua madre Valentina.

Critiche sul web all'indirizzo di Domenico

Il fatto che Domenico abbia deciso di trascorrere il Capodanno lontano da sua figlia non è passato inosservato sul web, tanto che diversi utenti hanno criticato l'operaio campano.

Un utente ha scritto: "Follia che Domenico non sia a festeggiare con la sua famiglia". Un altro utente ha detto: "Io comunque sono sempre stata dalla parte di Valentina". Un altro utente ha aggiunto: "Benedetta è così odiosa con quella risata". Tra gli utenti c'è chi ha punzecchiato l'ex gieffino: "Menomale che per Domenico la famiglia è la cosa più importante". Tuttavia c'è anche chi ha cercato di spezzare una lancia a favore di D'Alterio: "È pieno di madri e padri separati.

Se Domenico e Valentina si sono lasciati definitivamente, non vedo quale sia il problema".

Intesa alle stelle tra i 'Benico'

Domenico era entrato al GF impegnato con Valentina, ma nella casa più spiata d'Italia aveva mostrato una certa complicità con Benedetta.

Valentina era entrata più volte in casa per chiedere al compagno di prendere le distanze dalla coinquilina, ma vedendo il compagno non fare un passo indietro aveva deciso di interrompere la relazione.

Terminato il GF, Benedetta ha ammesso di nutrire interesse nei confronti dell'ex inquilino campano. Ad oggi, non è dato sapere se fra i due c'è una relazione in corso, ma è sicuro che hanno trascorso la notte di Capodanno insieme.