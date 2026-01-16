Giovedì 22 gennaio, su Rai 1, torna la terza puntata di Don Matteo 15. Stando alle anticipazioni, l'arrivo a Spoleto dei genitori del Capitano creerà scompiglio nonostante il Maresciallo Cecchini s'impegni ad evitare l'incontro tra i due ex coniugi. I due infatti, risultano essere incompatibili caratterialmente e quindi i loro atteggiamenti rischiano di far saltare la festa di fidanzamento tra Giulia e Diego.

Anticipazioni 3° episodio: L'ultima scommessa

Stando alle anticipazioni su Don Matteo 15, il terzo episodio s'intitola L'ultima scommessa.

I festeggiamenti per la festa di fidanzamento tra Giulia e Diego rischiano di saltare a causa dell'arrivo a Spoleto dei genitori del Capitano. I due ex coniugi sono delle persone molto particolari, ma soprattutto incompatibili caratterialmente. Dunque il Maresciallo Cecchini s'impegnerà per far sì che i genitori del Capitano non s'incontrino mai, ma pare che ogni tentativo sarà vano. Sull'altro fronte Don Massimo teme per l'incolumità di Maria che ha ripreso a frequentare la scuola ed è sempre più in sintonia con Giona. Dal canto suo il ragazzo è felice della vicinanza della sua compagna di classe, anche se per lui è difficile lasciarsi andare.

Giovedì 15 gennaio: boom di ascolti per Don Matteo 15

La sfida degli ascolti di giovedì 15 gennaio, è stata vinta con ampio margine da Rai 1 con la messa in onda di Don Matteo 15; le vicende di Don Massimo hanno interessato 3.859.000 spettatori pari al 23% di share.

Forbidden Fruit su Canale 5 ha conquistato 1.792.000 spettatori con uno share del 13.1%.

Su Rai 2, Ore 14 Sera dopo la presentazione di 22 minuti (726.000 – 3.6%), ha incollato al piccolo schermo 732.000 spettatori pari al 5.2%.

Su Italia 1, Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 ha conquistato 1.023.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai3, dopo la presentazione di 33 minuti (859.000 – 4.2%), Splendida Cornice segna 1.006.000 spettatori con uno share del 6.2%.

Dopo la presentazione di 25 minuti (698.000 – 3.4%), Dritto e Rovescio su Rete 4 ha totalizzato 869.000 spettatori pari al 6.6%.

Su La7 Piazzapulita raggiunge 782.000 spettatori e pari ad uno share del 5.5%.

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, i telespettatori hanno commentato con entusiasmo la seconda puntata di Don Matteo 15.

Un utente ha detto: "Assurdo stanno facendo saltare il matrimonio tra Giulia e Diego ancora prima di celebrarlo". Un altro telespettatore ha commentato: "I Mezzanottini (nome utilizzato per Diego e Giulia) sono vivi". Un'ulteriore telespettatore ha invece commentato le dinamiche del Maresciallo Nino Cecchini: "Mi dispiace ma lui non può andare in pensione". Anche un altro utente ha aggiunto: "Non vi azzardate mai a togliere il Maresciallo Cecchini dalla serie tv".

Tra gli utenti c'è anche chi ha fatto un plauso per l'inserimento nel cast del personaggio di Giona: "È bello vedere in una fiction che si tratti il tema dell'ADHD". Infine c'è chi ha elogiato il personaggio di Giulia: "È troppo tenera. All'inizio ha esitato ad accettare la proposta di matrimonio del Capitano perché si sente inferiore a lui".