Giovedì 29 gennaio, su Rai 1, arriva una nuova puntata di Don Matteo 15. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, in canonica arriva una donna che dice di essere la madre di Maria. Quest'ultima inconsapevole del legame affettivo con la donna appena arrivata, le tende la mano. Don Massimo invece dubita della nuova arrivata e pensa che possa tendere un tranello a Maria.

Anticipazioni episodio L'Errore

Le nuove anticipazioni della serie tv targata Rai, vedono Don Massimo sempre più preoccupato per Maria. In canonica infatti arriva una donna che dice di essere la madre della ragazza.

Maria non sapendo del legame affettivo che la lega alla donna, l'accoglie con grande entusiasmo in quanto crede di aver ritrovato una parte della sua famiglia.

I colpi di scena non sono finiti, perché la relazione tra il Capitano e Giulia viene messa a dura prova da una terza incomoda: Andrea. Quest'ultima dice di essere follemente innamorata di Diego. Nel frattempo Giulia decide di seguire il suo ex Mathias a Milano per intraprendere una carriera nel mondo della moda: il rapporto fra i due porterà il Capitano a nutrire una forte gelosia anche se non vuole farlo notare. Il Maresciallo Cecchini invece ne combina una delle sue e per rimediare commette una serie di errori.

Infine Natalia verrà portata in ospedale a causa di un malore.

Il commento dei telespettatori

C'è grande attesa tra i telespettatori di Don Matteo 15, per capire cosa succederà nella prossima puntata.

Un utente ha affermato: "Non mi fido della donna che arriva in canonica dicendo che è la madre di Maria". A fare eco ci ha pensato un altro telespettatore: "Bravo Don Massimo, non farti fregare da questa donna. Continua a proteggere Maria". Un telespettatore ha commentato: "Ragazzi ma seriamente vogliono farci nuovamente fuori Natalina? Era già successo ai tempi di Don Matteo". Un utente si è soffermato sulla crisi tra Diego e Giulia: "Ma possibile che non riuscite a far andare tutto bene all'interno di una coppia, ma dovete sempre metterci in mezzo qualche terzo incomodo?". Infine un utente ha punzecchiato gli sceneggiatori: "Ormai sono facilmente sgamabili. Anche ai tempi del Capitano Tommasi e Patrizia avevano creato dei fraintendimenti con il maestro di tango".