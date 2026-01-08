Don Matteo 15 torna in prima serata su Rai 1 giovedì 8 gennaio 2026 con dieci nuovi episodi, diretti da Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. La stagione si apre con un intreccio di sentimenti, misteri e riflessioni personali, che coinvolgono sia i protagonisti storici sia le nuove figure che entrano in scena. La notizia è confermata dalla programmazione ufficiale della rete e dalle anticipazioni diffuse.

Sentimenti e vocazione al centro della stagione

Il filo conduttore di questa quindicesima edizione è il tema del cuore: ogni personaggio si confronta con i propri sentimenti e il proprio ruolo nel mondo.

Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, si trova a gestire una crisi interiore legata alla sua vocazione, mentre continua a svolgere il suo ruolo di guida spirituale e umana. Accanto a lui, ritornano figure amate come Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini, che affronta l’arrivo di una nuova collega, la Marescialla Caterina Provvedi, destinata a scuotere gli equilibri della caserma.

La trama del primo episodio

Nel primo episodio, intitolato “Un angelo caduto dal cielo”, Don Massimo trova in una chiesetta di campagna una sedicenne incinta, ferita e senza memoria. La accoglie in canonica e si impegna a proteggerla, cercando di ricostruire il suo passato. Nel frattempo, la nuova Marescialla Provvedi arriva a Spoleto, suscitando tensioni con Cecchini.

La coppia formata da Diego Martini e Giulia Mezzanotte affronta invece dubbi sul futuro, mentre Giulia è ancora scossa dalla recente perdita della madre.

Il cast e le novità

Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo

Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini

Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini come Diego e Giulia

Irene Giancontieri è la nuova Marescialla Caterina Provvedi

Fiamma Parente interpreta Maria, la ragazza misteriosa

Guest star: Diletta Leotta, Max Tortora, Tosca D’Aquino, Valeria Fabrizi, Alessandro Borghese, Giulio Beranek, Carolina Benvenga

La stagione si propone come un equilibrio tra giallo, commedia e introspezione, con Don Massimo al centro di un percorso emotivo e spirituale che riflette le sfide contemporanee della vocazione, sia religiosa sia laica.

Il personaggio di Don Massimo

Don Massimo è il protagonista della quindicesima stagione di Don Matteo, interpretato da Raoul Bova. Subentrato a Terence Hill, ha ereditato il ruolo del sacerdote carismatico e riflessivo che, tra casi da risolvere e relazioni umane, guida la comunità di Spoleto con empatia e determinazione.