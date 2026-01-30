Giovedì 5 febbraio, su Rai 1, andrà in onda un nuovo episodio di Don Matteo 15. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, la storia d'amore tra Giulia e Diego vive un momento di difficoltà: la futura sposa infatti, va a Perugia col suo ex Mathias e scoccherà un bacio. Al suo ritorno a Spoleto, Giulia non saprà come affrontare l'argomento con il Capitano ma Don Massimo le consiglia di mettere al primo posto la verità.

Anticipazioni episodio Il Pastore

Le anticipazioni di Don Matteo 15, parlano di una crisi tra Giulia e Diego.

La sorella di Don Massimo va a Perugia col suo ex Mathias, per intraprendere una nuova esperienza lavorativa nel mondo della moda.

Diego rimasto a Spoleto fa finta che va tutto bene, ma dentro di sé inizia a covare una forte gelosia. In realtà i sospetti del Capitano non sono così infondati, visto che Giulia e Mathias si baciano. Tornata a Spoleto, la futura sposa appare piuttosto confusa, al punto che suo fratello, Don Massimo, se ne accorge e, pur non sapendo cosa stia accadendo, le consiglia di raccontare la verità.

Per quanto riguarda Maria, la ragazza tornerà ad avere attacchi di panico ed essere confusa: nel precedente episodio è arrivata a Spoleto una donna che diceva di essere sua madre, ma in realtà non era così. Spazio poi alla Marescialla Caterina: la ragazza ha deciso di non prendere più i voti per diventare suora, ma ha intrapreso la carriera nell'arma.

Suor Costanza (Valeria Fabrizi) arriva per vedere a che punto è il percorso di novizia di sua nipote. Per non deludere la zia, Caterina chiederà aiuto al Maresciallo Cecchini che avrà la brillante idea di far travestire da suora la collega.

Riassunto Don Matteo 15, puntata 29 gennaio

Ieri, 29 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Don Matteo 15.

Tra Giulia e Diego ci sono stati diversi fraintendimenti: il Capitano si è iscritto ad un corso di ballo per far felice la sua futura sposa; solo che per fare una sorpresa ha prima preso lezioni con Caterina e successivamente con Andrea (una donna ossessionata dal Capitano). Il Maresciallo Cecchini invece per aiutare la moglie Elisa nella scrittura del romanzo ha per sbaglio cancellato quanto scritto dal pc, ma successivamente tutto si è concluso nel migliore dei modi.

In canonica è arrivata una donna che ha detto di essere la madre di Maria, ma quando le due donne erano intenzionate ad andare a Milano, Don Massimo ha compreso che la donna non era quello che diceva di essere. Natalina dopo aver rischiato la vita per un errore in corsia è tornata in canonica. Il caso della giornata ha invece visto il primario commettere un delitto poiché il professor Ferretti aveva scoperto che molestava un'infermiera.

L'opinione da parte di alcuni telespettatori

Su X, diversi utenti hanno commentato la trama della serie tv più longeva della Rai.

"Ma basta ragazzi, ma possibile che una coppia prima di vivere in santa pace deve lasciarsi mille volte?", ha detto un utente. Un altro ha detto: "Già immagino il Maresciallo Cecchini al lavoro per far travestire Caterina da suora".

Un altro telespettatore ha accolto con entusiasmo l'arrivo di Suor Costanza: "Bellissimo vederla sul set, visto che in Che Dio ci aiuti l'hanno messa in ombra". Tra i vari utenti c'è chi si è soffermato sulla storyline di Maria: "Chi era la donna che diceva di essere sua madre? Perché vogliono a tutti i costi questa ragazza che non ricorda nulla del suo passato?". Infine c'è anche chi ha criticato Giulia per il bacio con Mathias: "Dai però come puoi baciarti col tuo ex sapendo tutto ciò che ha passato sentimentalmente Diego?".