Giovedì 15 gennaio alle 21:30 sarà trasmessa su Rai 1 la seconda puntata della quindicesima stagione della serie tv Don Matteo.

Le anticipazioni del secondo episodio ci indicano che il capitano Martini si mostrerà contrariato con Giulia, dopo che in città è giunto Mathias, un uomo appartenente al suo passato. Inoltre Cecchini non si fiderà del maresciallo Provvedi ed inviterà tutti a fare attenzione a lei.

Mathias giunge a Spoleto

Le trame del secondo episodio di Don Matteo dal titolo Nel ventre della balena, ci mostrano la presenza di un ragazzo di nome Giona, che deciderà di non andare più a scuola.

Inoltre il capitano Martini si mostrerà contrariato dalla presenza di Mathias, un uomo del passato di Giulia che giungerà a Spoleto.

Cecchini è infuriato con il capitano Martini

Secondo gli spoiler della seconda puntata, il maresciallo Cecchini sarà infuriato con il suo superiore dopo avere scoperto che presto dovrà lasciare l'Arma dei Carabinieri per andare in pensione. Nello stesso tempo Nino non si fiderà del maresciallo Provvedi e, nel promo in onda su Rai 1, lo vedremo seguirla per scoprire cosa sta nascondendo.

Nel frattempo Caterina farà visita al suo pari grado per sapere le sue condizioni di salute, ma Cecchini le risponderà che sta male per colpa sua. In tutto questo, il capitano Martini sarà contento che, con la pensione di Nino, finalmente Don Massimo si recherà di meno in caserma.

La giovane Provvedi però si augurerà il contrario.

Riepilogo della puntata precedente

Nella puntata andata in onda nella settimana precedente, il capitano Martini ha dimenticato di rinviare la pratica di pensionamento per il maresciallo Cecchini ed il maresciallo Caterina Provvedi è giunto a Spoleto per sostituirlo. Cecchini inizialmente ha capito di essere stato promosso Capitano, ma quando ha scoperto la verità ha espresso tutto il suo malumore [VIDEO].

Inoltre i carabinieri si sono occupati di Fausto, un collega di Nino Cecchini che poco prima di morire gli ha chiesto di incontrarsi per parlare di una cosa importante. Tra le altre cose, Don Massimo ha aiutato una ragazza incinta di nome Maria che è stata aggredita in ospedale da un personaggio misterioso.