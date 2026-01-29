Il 29 gennaio andrà in onda su Rai 1 alle 21:30 la quarta puntata della quindicesima stagione di Don Matteo.

Le anticipazioni ci rivelano che, Natalina si sentirà male ed i medici penseranno ad una reazione allergica. Inoltre il maresciallo Cecchini vedrà Caterina e Diego ballare insieme in caserma e chiederà spiegazioni. Provvedi però spiegherà che ha semplicemente aiutato il capitano, che si è iscritto ad un corso di ballo per le sue nozze.

Maria contenta di rivedere la madre

Giovedì 29 gennaio sarà trasmessa su Rai 1, in prima visione assoluta, la quarta delle dieci totali puntate previste della fiction tv Don Matteo 15.

Anche la terza puntata è risultato il programma più visto della serata con oltre tre milioni e mezzo di spettatori ed uno share superiore al 22%.

In base alle trame, il maresciallo Cecchini compirà uno dei suoi soliti pasticci. A modo suo cercherà di rimediare, ma finirà per coinvolgere il capitano Martini che diventerà oggetto del desiderio di una ragazza particolare di nome Andrea. Inoltre in città giungerà la madre di Maria, che non ricorderà nulla di lei, ma sarà contenta di vederla e spererà finalmente di poter ricordare qualcosa del suo passato. La sua presenza finirà per sconvolgere gli equilibri della canonica.

Caterina aiuta Diego con il ballo

Le anticipazioni televisive relativa al quarto episodio ci fanno vedere come il maresciallo Cecchini scopre il capitano Martini ed il maresciallo Provvedi danzare in ufficio.

Nino chiederà immediate spiegazioni a Caterina, la quale risponderà subito che Diego si è iscritto ad un corso di ballo in vista del suo matrimonio e lei ha semplicemente fornito il suo aiuto.

Nel frattempo Natalina si sentirà male e sarà subito soccorsa da Don Massimo e Giulia. I dottori penseranno subito ad una reazione allergica e tutti gli abitanti della canonica staranno vicini alla loro amica.

Riepilogo della puntata precedente

Nella terza puntata andata in onda la settimana precedente, sono arrivati a Spoleto i genitori del Capitano Martini, che però non sono mai andati d'accordo su nulla. Alla fine grazie anche all'intervento di Giulia, i due hanno compreso come l'interesse primario fosse l'amore verso il figlio e hanno messo da parte le loro incomprensioni.

Don Massimo, invece, si è preoccupato per Maria, anche se ha compreso che è arrivato il momento di lasciarla vivere senza troppe oppressioni e le ha consentito di andare a scuola da sola.