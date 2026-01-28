L'attrice e cantante statunitense Dove Cameron ha condiviso un retroscena inedito sulla proposta di matrimonio ricevuta da Damiano David, frontman dei Måneskin. La rivelazione è avvenuta durante una recente intervista, in cui Cameron ha descritto la richiesta come del tutto inaspettata, sottolineando la spontaneità del gesto che l'ha lasciata sorpresa.

‘Non me lo aspettavo’: la reazione di Dove Cameron

L'attrice ha spiegato che la proposta di Damiano David non era stata preceduta da alcun segnale particolare, rendendo il momento vissuto con ancora maggiore emozione.

Cameron ha evidenziato come la sorpresa sia stata totale, non immaginando una richiesta così significativa in quel preciso contesto. La sua reazione, come da lei stessa dichiarato, è stata un misto di stupore e gioia, a testimonianza del legame profondo che la unisce al cantante italiano.

Il rapporto tra Damiano David e Dove Cameron

La relazione tra Damiano David e Dove Cameron ha catturato l'attenzione dei media internazionali, alimentata dalla notorietà di entrambi gli artisti e dalla loro scelta di mantenere un certo riserbo sulla vita privata. Nonostante la loro esposizione pubblica, hanno preferito condividere con il pubblico solo alcuni momenti ritenuti significativi. La proposta di matrimonio segna un nuovo, importante capitolo nella loro storia, confermando la solidità del loro legame sentimentale.

Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli riguardo alla data o alle specifiche modalità della proposta. L'episodio ha comunque generato una notevole curiosità tra i fan delle due celebrità. La coppia continua a essere seguita con grande interesse sia in Italia che all'estero, anche in virtù del reciproco e costante successo professionale che entrambi stanno riscuotendo.