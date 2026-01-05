Intervistato da Tvblog, Edoardo Tavassi non è stato tenero nei confronti del Grande Fratello. Secondo l'ex concorrente, infatti, l'edizione alla quale ha partecipato lui sarebbe stata l'ultima di successo di un format a suo dire poco spontaneo e per questo non interessante per il pubblico. L'uomo ha anche accennato ai veti che gli sarebbero stati imposti nella parte finale del suo percorso nel reality, una serie di regola da rispettare che avrebbero tolto naturalezza a tutti gli inquilini.

Le riflessioni sull'esperienza al Grande Fratello

Da alcuni anni gli ascolti del Grande Fratello sono calati, e questo sarebbe un segnale di uno scarso interesse da parte del pubblico per quello che succede all'interno della casa.

Interpellato sui numeri che ha ottenuto il reality al quale lui ha partecipato qualche tempo fa, Edoardo Tavassi ha detto: "L'ultima edizione che è andata bene, è stata la nostra. Non c'è più spontaneità e la gente si è stufata".

"Il programma ha preso una piega sbagliata, quella del politicamente corretto", ha aggiunto l'uomo prima di motivare questa sua forte dichiarazione.

Secondo l'ex inquilino, infatti, gli autori avrebbero sbagliato a imporre regole ferree al cast, dal non poter dire parolacce al divieto di comportarsi in maniera esagerata per non incappare in qualche provvedimento.

L'aneddoto sull'ultimo periodo all'interno della casa

Secondo Edoardo, le cose sarebbero cambiate sul finire dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato: da un giorno all'altro, infatti, gli autori avrebbero preteso rigore e contegno e questo avrebbe condizionato tutti gli abitanti della casa.

"Avevo paura a parlare. Non potendo dire parolacce, se urtavo contro qualcosa dovevo dire acciderbolina", ha spiegato l'uomo che grazie al reality ha incontrato la sua attuale compagna, Micol Incorvaia.

Il paragone con l'Isola dei famosi

Edoardo ha partecipato prima al Grande Fratello e poi all'Isola dei famosi, ma secondo lui le due trasmissioni sarebbero molto diverse.

Tavassi, infatti, ha spiegato che tutto quello che accade in Honduras verrebbe mostrato senza filtri nei daytime e in prima serata, invece le dinamiche che si creerebbero all'interno della casa verrebbero un po' manipolate dagli autori.

"Prendono un fatto, lo montano con una musica triste e cambiano il suo reale significato", ha affermato l'ex inquilino in una recente intervista che sta facendo molto discutere.

Attualmente Edoardo è inviato di Ciao maschio (trasmissione di Rai 1 condotta da Nunzia De Girolamo), e convive con la donna che ha conosciuto tra le mura più spiate d'Italia diversi anni fa.