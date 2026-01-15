Non accennano a placarsi le chiacchiere sulla vita sentimentale di Elodie: dopo circa quattro anni, la cantante avrebbe messo fine alla storia d'amore con Andrea Iannone e starebbe frequentando la ballerina Franceska Nuredini. Mentre le due ragazze sono in vacanza insieme in Thailandia, il motociclista ha commentato una foto di Rocìo Morales sui social: questa mosse sembrerebbe confermare le voci di flirt che circolando da alcuni giorni sui due.

Le foto ricordo di Elodie emozionano i fan

Anche se manca l'ufficialità, sembrerebbe giunta al capolinea la lunga storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone.

Subito dopo la fine del tour nei palazzetti, la cantante è volata in Thailandia con un gruppo di amiche e, stando alle ultime indiscrezioni, negli ultimi giorni sarebbe rimasta lì solo con Franceska.

Da mesi si rincorrono le voci su una presunta frequentazione tra l'ex allieva di Amici e la ballerina, e ad avvalorare queste chiacchiere ci sarebbero anche le foto che l'artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram per raccontare le sue vacanze dall'altra parte del mondo.

A colpire i fan, è stato soprattutto lo scatto in cui le ragazze si abbracciano al tramonto, un'immagine molto tenera che secondo alcuni avvalorerebbe la tesi di un flirt che le due non hanno mai né confermato e né smentito.

Il commento dopo la paparazzata in Franciacorta

Se Elodie è sempre più vicina a Franceska, Iannone è stato sorpreso dai paparazzi in compagnia di Rocìo Morales.

Si dice che i due avrebbero trascorso un weekend in Franciacorta, poi sarebbero andati via insieme a bordo dell'auto di lui.

Le voci di flirt si fanno sempre più insistenti, e il motociclista potrebbe averle confermate commentando l'ultima foto che l'attrice ha pubblicato su Instagram.

"Yo soy por el flamenco", ha scritto Andrea sotto allo scatto che Rocìo ha postato il 15 gennaio sul suo account.

diceeevi staaaasera dove vai amooooreeeee pic.twitter.com/ilw2ToMKS2 — La Stronza (@LaStr0nz4) January 15, 2026

L'ironia dei fan sui social

Il commento di Andrea Iannone ha scatenato l'ironia di alcuni fan di Elodie, che hanno usato i titoli delle sue canzoni per commentare il presunto nuovo flirt del motociclista.

"Dicevi stasera, dove vai amore", "Se l'è già dimenticata alle 7?", "Per me lo ha lasciato lei", "Non so che dire", "Mah", "L'ha scritto apposta", si legge su X in questi giorni.