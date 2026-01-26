Enrica Bonaccorti, 76 anni, sarà ospite nello studio di “Verissimo” per un’intervista con Silvia Toffanin, durante la quale affronterà il delicato tema della sua battaglia contro un tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. L’appuntamento è previsto per domenica 25 gennaio.

Il percorso di condivisione e resilienza

Lo scorso settembre la conduttrice aveva annunciato la diagnosi sui social, accompagnando il post con una foto che la ritraeva su una sedia a rotelle spinta dalla figlia Verdiana. Nel messaggio aveva espresso il senso di isolamento vissuto nei mesi precedenti, scusandosi con amici e affermando: “fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza… ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”.

Concludeva con un messaggio di speranza: “ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”.

Il quadro clinico e l’atteggiamento verso il futuro

Durante la sua partecipazione a “Domenica In” del 4 gennaio, Bonaccorti ha raccontato di attendere un consulto per comprendere l’evoluzione della malattia e valutare eventuali terapie. Ha dichiarato di non essere pessimista, confidando nei progressi della medicina, pur riconoscendo la propria natura melanconica.

Un ritorno che unisce informazione e umanità

Il ritorno di Enrica Bonaccorti a “Verissimo” assume un valore simbolico: non solo un aggiornamento sul suo stato di salute, ma anche un gesto di apertura verso il pubblico, che segue con attenzione il suo percorso.

La scelta di condividere un momento così personale in un contesto televisivo riflette un desiderio di normalizzare il dialogo sul cancro e di offrire un esempio di forza e trasparenza.

La sua presenza in studio rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del sostegno emotivo nei confronti di chi affronta una malattia grave.