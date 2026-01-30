Enrica Bonaccorti ha raccontato con emozione la sorpresa ricevuta da Renato Zero durante il concerto di domenica 25 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. Il cantante ha raggiunto la conduttrice in platea, l’ha abbracciata e le ha permesso di salutare il pubblico, facendola sentire “una rockstar”.

L’abbraccio di un amico

Bonaccorti, ospite a “La Vita in Diretta” da Alberto Matano, ha descritto il gesto come un segno di affetto profondo, sottolineando che Renato è “una persona speciale”. Ha spiegato che, nonostante non si vedessero spesso, è sempre rimasta amica del cantante.

Ora, ha aggiunto, Renato viene a casa sua e trascorre del tempo con lei, un segnale di vicinanza in un periodo difficile.

Un gesto con un significato profondo

Durante il concerto, Renato Zero ha voluto dedicare un momento a Bonaccorti, affermando: “Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché”. Un riferimento al momento delicato che la conduttrice sta attraversando nella sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. Visibilmente commossa, la 76enne ha risposto: “Questo uomo mi ha rubato il cuore per sempre”.

Bonaccorti ha parlato anche delle sue condizioni di salute, dicendo: “Siamo in tanti che abbiamo qualcosa che non va, non sono la sola. Vi ringrazio per tutta questa attenzione, ma si fa quello che si può fare.

A volte si sta bene, a volte male, come in questi ultimi giorni”. Ha confessato di sentirsi “sorpresa” dall’affetto che sta ricevendo e di essere “esaltata da tutto questo amore”.

Infine, ha ricordato l’amica Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso marzo a causa dello stesso tumore: “Come Eleonora mi stanno succedendo tante cose belle in questo ultimo periodo, la scrittura mi aiuta tantissimo”.

Conforto e solidarietà

Il gesto di Renato Zero ha rappresentato per Bonaccorti non solo un momento di visibilità, ma anche un segno tangibile di affetto e solidarietà in un periodo segnato dalla malattia. L’abbraccio ha rafforzato un legame di lunga data e ha offerto alla conduttrice un momento di sollievo e riconoscimento pubblico. Il racconto di Bonaccorti offre un quadro chiaro e toccante di un gesto che va oltre la scena musicale.