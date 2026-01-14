L'attesa dei fan sta per terminare: con la pubblicazione, in queste ore, del primo trailer ufficiale della terza stagione di Euphoria, HBO riporta sotto i riflettori una delle serie più discusse e influenti degli ultimi anni. L'anteprima conferma che la serie tv creata da Sam Levinson è destinata ancora a far parlare.

Euphoria, anche e soprattutto in questa imminente terza stagione, non ha alcuna intenzione di ammorbidire il suo sguardo: al contrario, promette di essere ancora più cupa, adulta e radicale. In base a quelle che sono le anticipazioni che emergono dal trailer, anche per i protagonisti sono passati alcuni anni e in effetti vi sarà un cambiamento netto rispetto al passato grazie a un salto temporale di circa cinque anni.

Cosa accade a Rue Bennett nella terza stagione di Euphoria

I protagonisti non sono più adolescenti, ma giovani adulti alle prese con conseguenze reali e irreversibili: al centro delle vicende, resta Rue Bennett, interpretata da Zendaya. In questa terza stagione della fortunata serie - in uscita in Italia il 13 aprile 2026 sia su Sky che su Now Tv - la giovane sembra rimanere intrappolata nel vortice della dipendenza.

Rue Bennett, che se la dovrà vedere, almeno a quanto si evince dal trailer, con diversi problemi personali, sembra nella nuova stagione di Euphoria in fuga non solo da chi la circonda ma anche da se stessa. Le prime immagini rilasciate nelle scorse ore suggeriscono una protagonista più sola, più fragile e allo stesso tempo più consapevole del proprio autodistruggersi.

I cambiamenti di Cassie nella nuova stagione di Euphoria

Grande attenzione è poi riservata a Cassie, il personaggio interpretato da Sydney Sweeney. Un personaggio con tutte le sue fragilità, che deve fare i conti con il proprio presente.

Il suo ruolo in questa terza stagione appare sempre più legato al mondo dell'iper-sessualizzazione online e del bisogno costante di approvazione, temi già presenti nella serie ma ora portati a un livello più esplicito e disturbante.

Il rapporto con Nate, interpretato da Jacob Elordi, continua a essere tossico e centrale nella narrazione, confermando il ruolo del personaggio come catalizzatore del caos emotivo degli altri.

Perché la nuova stagione di Euphoria è davvero imperdibile

Dal punto di vista visivo, Euphoria rimane fedele alla sua estetica ipnotica, grazie a una regia fatta anche e soprattutto di luci al neon e inquadrature disturbanti, che evidenziano il disagio dei protagonisti. Dal trailer, al tempo stesso, emerge un tono ancora più crudo, meno romantico, quasi disilluso: la nuova stagione di Euphoria sembra concentrarsi sul vuoto esistenziale dei protagonisti.

In questa nuova stagione, inoltre, vedremo il ritorno di diversi membri del cast originale e l'introduzione di nuovi personaggi, segno che l'universo narrativo della serie si espande pur mantenendo il focus sui suoi volti iconici. Dunque finalmente dopo una lunga attesa, Euphoria si prepara a un ritorno che punta più sulla maturità che sulla provocazione fine a se stessa.

La serie televisiva Euphoria non vuole semplicemente continuare la sua storia, ma ridefinirla: meno racconto di crescita, più spazio alle cicatrici che restano anche nell'anima ritratto nel passaggio all’età adulta.