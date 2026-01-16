Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha condiviso un video su Instagram in cui racconta con ironia un siparietto familiare: le “voglie” non sarebbero sue, bensì del marito Matteo Giunta. La campionessa ha scherzato sul fatto che lui mangia continuamente, anche dopo aver soddisfatto i suoi desideri, suscitando ilarità tra i follower.

Ironia e quotidianità nella vita di coppia

Nel video, Federica Pellegrini racconta: “Io sono incinta di sette mesi e lui mi parla di mangiare dalla mattina alla sera, ce le ha lui le voglie. Ti sei appena mangiato il gelato perché io avevo voglia di gelato, adesso ti sei ordinato altro cibo”.

Matteo Giunta risponde con leggerezza: “Io sono alto 1 metro e 94, ho bisogno di tanto cibo per riempire questo corpo, altrimenti muoio”. Il tono è scherzoso e restituisce un’immagine autentica della vita familiare in attesa della figlia Matilde.

Allenamento e precauzioni durante la gravidanza

Nel corso del video, Pellegrini affronta anche la recente polemica nata da un suo post in cui mostrava un allenamento con i pesi durante la gravidanza. Ha voluto chiarire che l’attività fisica in questo periodo va valutata caso per caso, tenendo conto della condizione fisica della donna, del tipo di parto previsto e del parere medico. Ha sottolineato che, essendo un’atleta, può proseguire con esercizi sotto supervisione medica.

Il video offre uno spaccato sincero e leggero della quotidianità della coppia in attesa.

Chi è Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è una delle più grandi nuotatrici italiane, plurimedagliata olimpica e mondiale. Dopo il ritiro dalle competizioni, ha intrapreso un percorso nel mondo dello spettacolo e dello sport, ricoprendo ruoli istituzionali e mediatici. È sposata con il suo allenatore Matteo Giunta dal 2022 e insieme hanno una figlia, Matilde, nata il 3 gennaio 2024.