Mercoledì 21 gennaio, alle 21.20 su Rai 3, torna ‘Chi l’ha visto?’ con un approfondimento sul femminicidio di Federica Torzullo. La donna era scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia ed è stata ritrovata senza vita nella proprietà del marito, ora indagato per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Il caso al centro della puntata

La trasmissione si concentrerà sul delitto, definito “efferato, con molta cattiveria”, secondo le parole del procuratore Alberto Liguori, che ha sottolineato la difficoltà nel riconoscere il corpo. Il marito, al momento dell’arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Gli inquirenti stanno analizzando il suo computer per verificare un’eventuale premeditazione.

Altri casi trattati

Oltre al caso di Federica Torzullo, la puntata dedicherà spazio alla misteriosa scomparsa dell’ingegnere Antonio Menegon, impegnato nella lotta contro gli autovelox non omologati, e all’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa per ottenere il premio assicurativo, con il compagno sospettato di altri crimini.

La puntata si propone di offrire un approfondimento su vicende che hanno suscitato attenzione e riflessione, mantenendo lo stile di servizio pubblico che contraddistingue il programma.