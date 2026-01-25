Flavio Ubirti e Nicole Belloni sono stati ospiti di Silvia Toffanin il 24 gennaio: la coppia ha scelto Verissimo per la prima intervista dopo la messa in onda della scelta a Uomini e donne. Ad distanza di un mese dall'inizio della loro storia d'amore, il tronista e la corteggiatrice si sono mostrati molto complici e hanno parlato di un'eventuale convivenza e di altri progetti importanti che stanno facendo per il futuro.

La prima intervista dopo la scelta a Uomini e donne

La scelta di Flavio a Uomini e donne è andata in onda pochi giorni fa, ma i fan sanno che è stata registrata a metà dicembre e quindi lui e Nicole sono fidanzati da più di un mese.

Silvia Toffanin ha intervistato la coppia nel corso della puntata di Verissimo del 24 gennaio, e ha fatto domande molto precise su come sono cambiate le cose da quando hanno cominciato a viversi lontano dalle telecamere di Canale 5.

"Tra noi c'è grande passione", hanno detto Ubirti e Belloni quasi all'unisono in quella che è stata la loro prima apparizione in un programma tv dopo la fine dell'esperienza nel dating-show condotto da Maria De Filippi.

Il desiderio della nonna di Nicole

Nel salotto di Verissimo, Flavio e Nicole hanno detto che è ancora presto per pensare ad una convivenza, ma se il loro rapporto dovesse continuare a crescere saranno ben felici di fare un passo così importante.

La corteggiatrice di Uomini e donne ha anche parlato dei conflitti che ha avuto con la mamma negli ultimi anni, poi ha ritrovato il sorriso quando ha visto il videomessaggio della nonna.

"Flavio mi piace tanto, non ho mai visto un ragazzo così educato. Se diventassi bisonna, sarei la persona più felice del mondo", ha detto la signora davanti alle telecamere di Canale 5.

Quando saranno le prossime registrazioni

La prossima settimana le registrazioni di Uomini e donne non inizieranno il lunedì (come accade da quando è cominciata l'edizione 2025/2206).

Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni sui social, il cast parteciperà alle riprese delle nuove puntate martedì 27 e mercoledì 28 gennaio: in quei giorni si dovrebbe scoprire il destino di Sara, ma soprattutto la decisione di Gemma sul suo futuro in trasmissione.