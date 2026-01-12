Nelle puntate della terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, Yigit lascerà Lila Argun, poco dopo le loro nozze segrete. In realtà, il ragazzo sarà costretto a separarsi dalla moglie, per farsi rivelare da Sahika l’identità del padre biologico.

Ender viene creduta morta, Sahika manipola Yigit

Nel finale della seconda stagione, Ender verrà gettata nelle acque del Bosforo dal figlio segreto Yigit, ma per fortuna riuscirà a sopravvivere all’insaputa dei suoi familiari. Convinta che sia stata Sahika ad attentare alla sua vita, Ender stringerà un’alleanza con Yildiz per farla pagare alla sua nuova nemica, mentre i suoi cari, compreso il figlio Erim, la crederanno morta a causa della sua sparizione improvvisa.

Nel contempo, a proposito di Yildiz, farà perdere le sue tracce e porterà avanti la sua gravidanza in segreto.

Sahika invece, sapendo che il suo assistente personale Yigit si è sbarazzato della madre Ender per averlo abbandonato alla nascita, coglierà l’occasione per manipolarlo. In particolare, Sahika ordinerà a Yigit di corteggiare Lila, ma quando si scambieranno il loro primo bacio farà un passo indietro, dicendogli di lasciarla.

Yigit diventa il marito di Lila su ordine di Sahika

Dopo aver assecondato l’ennesima richiesta di Sahika, Yigit deciderà di portare avanti la relazione con Lila in segreto. Appena scoprirà che Yigit non ha affatto smesso di frequentare Lila, Sahika gli chiederà di sposarla in fretta all’insaputa di tutti, promettendogli in cambio di dirgli chi sia il suo vero padre.

Appena diventerà il marito di Lila, seguendo sempre le direttive di Sahika, Yigit spiazzerà la giovane dicendole di non essere per niente soddisfatto della loro prima notte di nozze. Pur amando veramente la moglie, Yigit la farà sprofondare nella disperazione totale, appena le dirà di aver deciso di mettere fine al loro matrimonio.

Riepilogo: Kaya ha avviato delle indagini sul passato di Yigit

Dopo essere giunto a Istanbul per trovare la sua vera madre, Yigit è stato assunto nell’azienda di Halit e ha cominciato a sospettare di poter essere suo figlio. In seguito, Kaya ha avviato delle indagini sul passato del ragazzo, dopo aver notato che ha una rabbia repressa.