Le anticipazioni su ciò che accadrà nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit, in onda da lunedì 2 a sabato 7 febbraio 2026, dicono che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) spiazzerà il marito Halit Argun (Talat Bulut), dicendogli di aspettare un bambino da lui, proprio quando annuncerà di voler sposare Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), la sorella di Kaya (Barış Kılıç).

Yigit non riesce a rivelare a Ender di essere suo figlio, Yildiz scopre di essere incinta

Ender (Sevval Sam) incontrerà Philip, il figlio del defunto marito di Sahika.

Intanto, Yigit (Ali Yagci) non riuscirà a rivelare a Ender di essere suo figlio, poiché lo caccerà via nel peggior modo possibile.

Sempre a proposito di quest’ultima, tenderà una trappola alla nuova nemica Sahika, per far venire alla luce il suo vero volto.

Spazio anche a Yildiz, che scoprirà di essere in dolce attesa e riceverà una terribile notizia su Ender, la quale sparirà nel nulla, dopo essere stata spinta nelle acque del Bosforo da qualcuno dal volto coperto.

Halit e Sahika si fidanzano, Kaya lascia l’azienda Argun

Successivamente, Halit e Sahika annunceranno ai loro familiari di volersi sposare, invece Kaya smetterà di lavorare nell’azienda Argun di sua iniziativa.

Per terminare, dopo aver fatto perdere le sue tracce, Yildiz si farà viva e irromperà alla festa di fidanzamento del marito Halit e Sahika: in tale circostanza, la giovane farà sapere a tutti di essere incinta.

Riepilogo: Halit aveva chiesto il divorzio a Yildiz

Negli episodi recenti, Halit si era riavvicinato all’ex moglie Ender, dopo aver rischiato di perdere il figlio minore Erim a causa del suocero Mustafa. Appena Halit ha deciso di lasciare la moglie Yildiz, Ender ha colto l’occasione per farlo sedurre dalla nuova segretaria Sevda. L’obiettivo di Ender, era quello di far finire il matrimonio tra Halit e Yildiz in maniera definitiva. Dopo essere stata cacciata di casa, Yildiz è arrivata persino a simulare un incidente, per aver finto di essersi rotta una gamba, per attirare l'attenzione di Halit. Tuttavia, l’imprenditore ha chiesto il divorzio a Yildiz, la quale ha cercato ancora una volta una soluzione, per continuare a tenerlo al suo fianco.