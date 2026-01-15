Le nuove puntate di Forbidden fruit, in onda su Canale 5 alle 14:15 da lunedì 19 a sabato 24 gennaio, promettono emozioni forti e colpi di scena che cambieranno radicalmente gli equilibri tra i protagonisti. Al centro della scena ci saranno le tensioni tra Yildiz e Sevda, l'intrigante piano di Sahika per sedurre Halit e una decisione difficile per Zeynep, che sceglierà di lasciare il lavoro e voltare pagina insieme ad Alihan. Nel frattempo, nuove alleanze e tradimenti si intrecceranno, mentre le relazioni sentimentali verranno messe a dura prova da segreti e complotti.

Zeynep e Alihan pronti a ricominciare altrove, addio tra le lacrime

Zeynep si troverà al centro di una situazione sempre più insostenibile: dopo l'ennesima tensione con Zerrin, la sorella di Alihan, che le chiede indietro la spilla ricevuta per il matrimonio, Zeynep prenderà una decisione sofferta. Annuncerà a Zerrin, e poi ad Alihan, la sua intenzione di lasciare il lavoro, desiderosa di allontanarsi da un ambiente ormai tossico. La svolta giungerà quando, insieme ad Alihan, sceglierà di partire per l'America: una scelta che spezzerà il cuore a Yildiz, costretta a salutare la sorella e affrontare da sola le sfide che la attendono. Questo addio sarà carico di emozioni e sancirà una nuova fase nelle vite delle due sorelle, segnando un punto di non ritorno per la loro famiglia.

Sahika trama contro Halit, Yildiz combatte per il suo matrimonio

Nel frattempo, Sahika si muove abilmente tra i protagonisti, spinta dal desiderio di guadagnare potere e attenzione. Con una lettera, invita Yigit a incontrarla fuori dal lavoro, dando il via a una collaborazione segreta contro Ender. Ma i suoi piani non si fermano qui: Shaika riesce a farsi notare da Halit presentandosi nel suo studio in abiti provocanti, riuscendo a catturare la sua attenzione durante la festa per la guarigione di Erim. Un dettaglio che non passa inosservato a Yildiz, sempre più preoccupata per la stabilità del suo matrimonio. Nel tentativo di difendere la sua relazione, Yildiz cerca di allontanare Sevda, la nuova segretaria assunta da Ender per creare scompiglio, arrivando perfino a offrirle una somma di denaro pur di convincerla a lasciare il posto.

Tuttavia, i sotterfugi e le alleanze segrete rischiano di cambiare definitivamente il rapporto tra Yildiz e Halit.

Nuove alleanze e segreti: tra Zehra, Caner e Yagmur

Le vicende della settimana vedranno anche Zehra e Caner protagonisti di una cena romantica, durante la quale verranno scoperti da Hakan, che prometterà loro di mantenere il segreto. Nel frattempo, Yagmur tenta di avvicinarsi a Yigit, ma il ragazzo le chiarisce che le differenze tra loro rappresentano un ostacolo difficile da superare. Sullo sfondo, Sahika continua a tramare, parlando al telefono con un misterioso complice e alludendo a un piano ai danni di Halit, segno che la tensione è destinata a salire.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Le anticipazioni della settimana che si chiuderà il 17 gennaio rivelano che Kaya si è schierato dalla parte di Yigit, difendendolo dai modi bruschi di Ender e invitandolo a tenere le distanze dalla donna. Durante il turno serale come parcheggiatore, Yigit ha incontrato Yagmur, una ragazza che lo ha colpito profondamente, dando il via a una possibile nuova storyline sentimentale. Intanto, Yildiz si è presentata a un evento importante accompagnata da Alihan e Zeynep, suscitando la gelosia e il turbamento di Halit, che non si aspettava la sua presenza. La puntata si è conclusa con un acceso confronto tra Alihan e Zeynep, dopo che lui ha scoperto che Yildiz non era stata invitata all’evento.