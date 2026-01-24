Le nuove puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dal 26 al 31 gennaio alle 14:20 porteranno grandi sconvolgimenti nella vita dei protagonisti. Halit scoprirà il tradimento di Yildiz, messo in moto da un raggiro orchestrato segretamente da Ender. Yildiz si troverà improvvisamente senza casa e senza soldi, mentre Ender dovrà affrontare le conseguenze delle sue macchinazioni quando la verità verrà a galla. Nel frattempo, Zeynep e Alihan inizieranno una nuova vita negli Stati Uniti, mentre nuovi equilibri sentimentali e familiari verranno messi alla prova.

Halit scopre il complotto e caccia Yildiz: il crollo di una famiglia

Il momento clou della settimana sarà la scoperta, da parte di Halit, delle foto che lo ritraggono insieme a Sevda con una busta di denaro, prova schiacciante dell’inganno ordito alle sue spalle. Sitki, fedele collaboratore di Halit, non esita a mostrargli le prove che inchiodano Yildiz. La reazione di Halit è furiosa: affronta Sevda, che dopo iniziali resistenze confessa tutto, rivelando di essere stata pagata da Yildiz per indurlo in tentazione e favorire così un divorzio vantaggioso. Nonostante le suppliche, Halit si mostra irremovibile: Yildiz viene allontanata brutalmente da casa e Halit dà il via alle pratiche per la separazione, lasciando la donna sola e priva di qualsiasi risorsa economica.

Un duro colpo per Yildiz, che si vede costretta a rifugiarsi dall’amico Emir. Il dolore della perdita familiare si somma al senso di umiliazione e impotenza, mentre Halit si prepara a lasciarsi alle spalle un matrimonio costruito su menzogne.

Ender smascherata: la verità viene a galla

Parallelamente, si svela il vero volto di Ender. La donna, che aveva tramato nell’ombra assoldando Sevda per incastrare Yildiz, si trova improvvisamente senza più alleati. Kaya, venuto a conoscenza della verità grazie a una conversazione ascoltata per caso, decide di prendere le parti di Yildiz e affronta la sorella. È proprio Sevda, ormai pentita, a fornire la prova definitiva: una registrazione in cui Ender ammette la propria colpa.

Halit, ascoltando la confessione, non ha più dubbi e prende la drastica decisione di allontanare Ender dalla sua vita. Le macchinazioni della donna vengono così smascherate, lasciando Ender a fare i conti con le proprie azioni. Nel frattempo, proseguono le tensioni tra i membri della famiglia, con Sahika che trama nell’ombra e Zehra che, segnata dai fallimenti sentimentali, rifiuta la proposta di matrimonio di Caner. Yagmur, invece, cerca di approfondire il suo rapporto con Yigit, dichiarandosi sinceramente interessata a lui.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nell’episodio andato in onda sabato 24 gennaio, Sahika ha mostrato il suo lato più misterioso, intrattenendo una telefonata enigmatica con un uomo che sembra coinvolto in un piano ai danni di Halit.

Nel frattempo, Yagmur ha tentato di avvicinarsi sempre di più a Yigit, ma il ragazzo ha posto dei limiti, dichiarando apertamente che le differenze di origine tra loro rappresentano un ostacolo insormontabile. Intanto, Zeynep e Alihan hanno deciso di voltare pagina e iniziare una nuova vita in America, lasciando amici e parenti. Per Yildiz, la partenza della sorella ha rappresentato un momento di grande tristezza, segnando un punto di svolta emotivo e familiare.