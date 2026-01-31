Le nuove puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 alle 14:15 da lunedì 2 febbraio a sabato 7 febbraio promettono emozioni forti e colpi di scena che lasceranno il pubblico senza fiato. La settimana si apre con Ender alle prese con una verità scioccante scoperta grazie a Philip, figlio del defunto marito di Sahika. Nel frattempo, le tensioni in casa Argun raggiungono l’apice quando Yildiz, nel bel mezzo di una festa, svela di essere incinta, lasciando tutti di stucco. Al centro delle vicende anche la misteriosa scomparsa di Ender, l’annuncio delle nozze tra Halit e Sahika e il difficile stato emotivo di Erim, sempre più fragile e manipolato da chi gli sta accanto.

La verità su Sahika, la scomparsa di Ender e la gravidanza di Yildiz

La settimana si apre con Ender che incontra Philip, il quale le confida una verità sconvolgente sul passato di Sahika. Temendo per la sicurezza di Erim, Ender decide di informare Halit ma, nel tentativo di coinvolgere anche Philip, scopre che il giovane non può più aiutarla. Mentre Zehra confida alla sorella di amare Caner e si prepara a dirgli sì, la situazione prende una piega inaspettata quando Caner la sorprende con una decisione che cambia le carte in tavola. Nel frattempo, Yildiz cerca di salvare il suo matrimonio con Halit, ma l’uomo appare determinato a divorziare. Nei giorni successivi, Yigit cerca di rivelare la sua vera identità a Ender, ma viene respinto.

Ender, decisa a smascherare Sahika, riesce solo a registrare una minaccia. Poi, mentre guarda il mare dalla terrazza, è protagonista di una misteriosa sparizione che getta tutti nello sconforto. Il racconto si sposta improvvisamente in avanti: Halit e Yildiz vivono un momento delicato, aggravato dalla scoperta della gravidanza di Yildiz e dalla notizia scioccante della scomparsa di Ender, caduta in mare in circostanze sospette. Sconvolta dall’angoscia, Yildiz si allontana, scegliendo la solitudine come rifugio.

Nuovi equilibri: Sahika al fianco di Halit, Erim in crisi e l’annuncio choc di Yildiz

Otto mesi dopo, la famiglia Argun è profondamente cambiata. Halit ha iniziato una nuova relazione con Sahika, Erim è piombato in una depressione profonda ed è seguito solo da Yigit, ormai stabilmente presente in casa.

Yildiz, giunta quasi al termine della gravidanza, pensa di tornare in città, ma qualcosa – forse la paura o un senso di inquietudine – la trattiene ancora lontana. Intanto Halit e Sahika comunicano a Kaya la decisione di sposarsi, ma lui reagisce con fermezza e decide di abbandonare l’azienda per tornare alla sua vecchia professione di avvocato, offrendo anche nuove opportunità lavorative a Caner ed Emir. Sotto l’influenza di Sahika, Yigit inizia a somministrare delle misteriose gocce a Erim, sperando di aiutarlo a uscire dalla depressione. La settimana si chiude con la festa di compleanno di Sahika: Halit la sorprende con una proposta di matrimonio pubblica, ma la vera sorpresa arriva quando Yildiz irrompe alla festa e, davanti a tutti, annuncia la sua gravidanza, lasciando i presenti senza parole e cambiando per sempre l’equilibrio della famiglia Argun.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit, la tensione tra Yildiz e Halit era già palpabile: la donna aveva tentato in ogni modo di convincere il marito a non procedere con il divorzio, ma senza successo, trovandosi sempre più isolata. Nel frattempo, Ender si era messa sulle tracce di Sahika, sospettando che la donna nascondesse un oscuro segreto. Zehra, invece, aveva confidato a Lila di essere innamorata di Caner e aveva trovato il coraggio di farsi avanti, mentre Erim iniziava a mostrare i primi segnali di disagio emotivo, chiudendosi in se stesso. La puntata si era conclusa con i protagonisti intrappolati nei loro dubbi e nelle loro paure, preparando il terreno ai grandi colpi di scena delle prossime puntate.