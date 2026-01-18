Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Yigit sposerà Lila dopo aver capito di provare dei sentimenti per lei. Il matrimonio verrà funestato da Sahika, la quale ordinerà al giovane di lasciare la moglie in cambio del nome di suo padre.

Yigit inizia una storia con Lila

Sahika costringerà Yigit a compiere qualsiasi malefatte per conto suo. La darklady oltre a nascondergli che Kaya è suo padre gli ordinerà di sedurre la giovane Lila. Il ragazzo apparirà inizialmente riluttante per poi eseguire l'ordine di Sahika.

La situazione sarà destinata a complicarsi quando la donna ordinerà ad Yigit di troncare il fidanzamento con Lila con la scusa che appartengono a due ceti diversi. Il ragazzo spezzerà il cuore della figlia di Halit, seguendo gli ordini di Sahika. Yigit ritornerà presto sui suoi passi quando Lila piomberà nel suo appartamento nel cuore della notte.

Il figlio di Ender lascia la moglie dopo la prima notte di nozze

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che il figlio biologico di Ender deciderà di iniziare una storia con Lila all'oscuro di tutti. Ma Sahika scoprirà il segreto del giovane e per questo gli ordinerà di sposare la ragazza all'oscuro di Halit. Lila accetterà di diventare la moglie di Yigit nel giro di pochissimi giorni.

Il ragazzo passerà la prima notte con la moglie dove si comporterà da gentiluomo.

Il mattino seguente, Lila noterà lo strano comportamento del marito e per questo gli domanderà perché è freddo nei suoi confronti. Il giovane senza esitazione dirà alla figlia di Halit di voler chiudere il loro matrimonio poiché la prima notte di nozze non gli è piaciuta. Lila rimarrà pietrificata dalle parole del giovane, che scapperà tra le lacrime. Il pubblico assisterà ad un flashback dove si scoprirà che Sahika aveva ordinato ad Yigit di lasciare la moglie promettendogli in cambio di rivelargli il nome del padre.

Yigit è stato umiliato nuovamente da Ender

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà gennaio su Canale 5, Yildiz ha cercato di salvare le sue nozze affidandosi ai consigli di un santone.

Tuttavia i risultati sono stati disastrosi quando sono stati messi in pratica. Nonostante questo, la sorella di Zeynep ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di gettare la spugna.

Intanto Ender non è apparsa convinta di Yigit, appena assunto all'azienda di Halit. Kaya a questo punto ha preso le difese del giovane, umiliato nuovamente dalla madre biologica davanti a tutti. Allo stesso tempo, Yigit si è imbattuto in Yagmur, una bella ragazza che ha catturato la sua attenzione.