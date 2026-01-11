Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 12 al 17 gennaio in prima visione su Canale 5 rivelano che Halit chiederà il divorzio ad Yildiz, ritenendola la responsabile della sparatoria in cui è rimasto coinvolto Erim. Yigit, invece, troverà lavoro nell'azienda guidata da Kaya.

Halit chiede la separazione a Yildiz

Asuman andrà a casa di Zeynep per chiederle perdono per tutte le menzogne finora raccontate. La figlia perdonerà sua madre, avvertendola però che ci vorrà del tempo per ricucire il loro rapporto. Ender, invece, avviserà Kaya di voler occuparsi esclusivamente di Erim, appena dimesso dall'ospedale dopo la sparatoria in cui è rimasto vittima.

La donna chiederà all'uomo di rimanere in buoni rapporti con Halit.

Yildiz, intanto, temerà di dover affrontare una nuova crisi coniugale dopo che suo marito si è avvicinato pericolosamente ad Ender in seguito al ricovero di Erim. Quest'ultimo pregherà suo padre di trasferirsi a casa della madre per tutta la sua convalescenza. Halit accetterà la richiesta dell'ultimogenito e per questo chiederà il divorzio ad Yildiz dopo aver fatto i bagagli. L'imprenditore informerà poi ad Ender di aver chiesto la separazione a sua moglie. La donna, a questo punto, chiederà ad Aysel di venire a lavorare per lei.

Yigit ottiene un lavoro nell'azienda di Halit e Kaya

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Yigit troverà un'occupazione nell'azienda di Halit e Kaya.

Il giovane crederà che il signor Argun sia il suo vero padre. Il nuovo arrivato lavorerà nell'azienda con molto impegno, arrivando a candidarsi per servire ad una festa organizzata da Ender in onore del ritorno a casa di Erim.

Zeynep, invece, racconterà ad Hazal di essere al corrente del passato tra lei e Alihan. La ragazza scoperta avrà intenzione di lasciare il lavoro ma verrà fermata dalla sorella di Yildiz, che le dirà di aver capito che la responsabile di tutto questo non è altro che Elif. Alihan pregherà quest'ultima di lasciare in pace lui e sua moglie. Zeynep andrà su tutte le furie alla scoperta dell'incontro tra suo marito ed Elif.

Zeynep ha conosciuto la fidanzata storica di Alihan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Asuman è stata cacciata da Halit perché voleva andare a trovare Erim in clinica. La donna è stata accompagnata da Kaya alla stazione degli autobus. L'uomo si è fermato a parlare con Yildiz, scatenando l'ira di Ender. Erim, intanto, ha avvertito Halit che una volta dimesso sarebbe andato a vivere dalla madre. Infine Zeynep ha conosciuto Hazal, una bella ragazza all'oscuro che si trattava la fidanzata storica di Alihan.