Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5 raccontano che Sahika sconvolgerà tutti gli ospiti di una festa quando rivelerà che Yigit è il figlio di Kaya ed Ender. La donna inoltre farà le congratulazioni al giovane per il suo matrimonio con Lila. La novità sconvolgerà Halit, il quale caccerà Sahika dalla sua abitazione, chiedendo il ritorno di Yildiz.

Sahika rivela a tutti che Yigit è il figlio di Kaya ed Ender

Sahika dirà a Yigit che gli svelerà il nome del papà solo quando diventerà il coniuge di Lila. Il ragazzo, a questo punto, persuaderà la ragazza a sposarlo in gran segreto.

Poco dopo Yigit informerà a Lila che le loro nozze sono già terminate in quanto deluso dalle sue performance a letto. Una vera e propria bugia che il figlio di Ender dirà alla moglie solo per assecondare Sahika.

Nel frattempo, la sorella di Kaya presterà fede alla parola data ad Yigit, chiedendogli di avvicinarsi nel corso di una festa organizzata la sera stessa. La donna rivelerà a tutti quanti che il ragazzo è il figlio di Ender e Kaya a tutti gli invitati.

Halit chiede il ritorno di Yildiz a casa

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Sahika si complimenterà con Yigit per le sue nozze con Lila. La novità manderà su tutte le furie Halit, che caccerà in malo modo la donna insieme a tutti gli ospiti.

Yigit apparirà così sconvolto dalla rivelazione di sua zia da lasciare subito la festa.

Kaya, a questo punto, deciderà di andare alla ricerca del figlio, trovandolo in lacrime nella sua dimora. L'uomo inviterà Yigit a fare i bagagli e seguirlo a casa sua. In questa circostanza, l'avvocato cercherà di capire i motivi che hanno spinto il primogenito a sposare Lila. Allo stesso tempo, Sahika penserà ad una soluzione per uscirne pulita quando Halit chiederà ad Yildiz di tornare a casa con il piccolo Halitcan.

Erim è finito in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Erim è finito in ospedale dopo essere rimasto ferito nello scontro tra Halit e Mustafa.

Il giovane ha detto a suo padre di volersi trasferire dalla madre una volta dimesso. Zeynep, invece, ha incontrato Hazal, una giovane da poco licenziata all'oscuro che era l'ex di Alihan. La donna ha offerto un lavoro alla ragazza.

Asuman, intanto, è andata sotto casa di Alihan per chiedere perdono alla figlia per tutte le bugie raccontate. Zeynep ha perdonato sua madre anche se ha detto che le sarebbe servito del tempo per ricucire il loro rapporto. Il giorno dopo, Erim è stato dimesso dall'ospedale per la gioia di Ender, che ha annunciato a Kaya di volersi prendere una pausa di riflessione.