Negli episodi della terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, Yigit (Doğaç Yıldız) costringerà i suoi genitori biologici Ender Celebi (Sevval Sam) e Kaya Ekinci (Barış Kılıç) appena ritrovati, a convolare a nozze.

Halit caccia Sahika e obbliga sua figlia Lila a divorziare da Yigit

Approfittando di una festa organizzata a villa Argun, Sahika spiazzerà tutti i presenti, rivelando che Yigit è figlio di Kaya e Ender. Inoltre, Sahika annuncerà anche che Yigit è convolato a nozze con Lila in segreto.

La reazione di Halit sarà durissima, visto che oltre a cacciare la fidanzata Sahika dalla sua villa, costringerà la secondogenita Lila a divorziare al più presto possibile.

Kaya invece, accoglierà a braccia aperte il figlio Yigit a casa sua, dopo aver scoperto che la sua ex amante Ender l’ha abbandonato in passato a sua insaputa.

Kaya riconosce Yigit come suo figlio

Dopo essere stato confortato da suo padre, Yigit si rifiuterà di annullare il suo matrimonio con Lila, e le dirà di averla lasciata a seguito della loro prima notte di nozze, poiché era l’unico modo per farsi svelare le sue origini da Sahika.

Dopo essersi lasciata andare alla passione con Yigit, Lila lo lascerà, pur non avendo smesso di amarlo. Appena Kaya lo riconoscerà legalmente dandogli il suo cognome, Yigit ordinerà al padre e alla madre Ender di sposarsi, altrimenti non sarà più loro figlio. Quest’ultima farà capire di non voler rinunciare ad avere Yigit nella sua vita, dato che farà presente al suo ex Kaya di poter continuare a frequentare la sua nuova fidanzata Leyla, anche se diventerà suo marito.

Riepilogo sull’alleanza tra Yigit e Sahika contro Ender

In precedenza, Yigit ha avviato la sua vendetta per distruggere la sua vera madre Ender, colpevole di averlo dato in adozione alla nascita. Il ragazzo si è servito della complicità di Sahika, per essersi alleati contro Ender, per portare a termine i rispettivi obiettivi. Con il passare dei giorni, però Sahika ha cominciato a sospettare che Yigit potrebbe essere figlio di suo fratello Kaya e non di Halit. Per chiarire i suoi dubbi, la donna ha sottoposto il ragazzo a un test di DNA, ed è riuscita a scoprire che si tratta davvero di suo nipote.