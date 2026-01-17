Gli spoiler della soap Forbidden Fruit annunciano importanti novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 gennaio su Canale 5, Şahika (Nesrin Cavadzade) tramerà nell’ombra, pronta a stringere un accordo rischioso con Yiğit e a insinuarsi sempre più pericolosamente nella vita di Halit (Talat Bulut), mentre Yıldız cercherà di rimediare ai propri errori e a difendere un matrimonio sempre più fragile. In seguito, una festa organizzata proprio da Yıldız farà emergere sguardi, silenzi e gelosie difficili da nascondere.

Şahika trama nell’ombra

Yıldız si scuserà con Zeynep per quanto accaduto la sera precedente, chiarendo finalmente le ragioni del suo comportamento. Nel frattempo, Şahika (Nesrin Cavadzade) si recherà in azienda con la scusa di salutare il fratello Kaya, ma il suo vero obiettivo sarà catturare l’attenzione di Yiğit.

Sevda, invece, continuerà a corteggiare Halit, rispettando gli accordi presi con Ender, trasformandosi in una minaccia sempre più pericolosa per Yıldız e mettendo seriamente a rischio il suo matrimonio. Successivamente, Zerrin farà visita ad Alihan e Zeynep, mentre Yiğit e Şahika si incontreranno per stringere un accordo e unire le forze contro Ender.

Zehra e Caner, cena segreta interrotta da un arrivo inatteso

Zehra e Caner organizzeranno una cena romantica lontano da occhi indiscreti, ma il loro momento di intimità verrà improvvisamente interrotto dall’arrivo di Hakan, che prometterà di mantenere il segreto. Nel frattempo, Alihan scoprirà che sua sorella Zerrin ha chiesto a Zeynep di restituirle la spilla ricevuta in occasione del matrimonio: una rivelazione che lo farà reagire con grande disappunto.

Yıldız, invece, si troverà ad affrontare Sevda, la segretaria di Halit, assunta da Ender con l’obiettivo di minare la stabilità del suo matrimonio.

Halit colpito da Şahika: Yıldız non riesce a nascondere la gelosia

Yıldız organizzerà una festa per celebrare la guarigione di Erim e chiederà ad Halit di invitare Kaya; l’invito verrà poi esteso anche a sua sorella Şahika, la cui presenza non passerà inosservata.

Prima della festa, infatti, Şahika si farà sorprendere nell’ufficio di Halit in abiti provocanti, fingendo di aver sbagliato stanza, lasciando l'uomo visibilmente colpito. Più tardi, durante la festa, Halit non riuscirà a distogliere lo sguardo da Şahika, mentre Yıldız, accorgendosi dell’interesse del marito, non potrà fare a meno di sentirsi profondamente infastidita.

Nesrin Cavadzade, l’attrice che dà il volto a Şahika

Nesrin Cavadzade è l’attrice che dà vita a Şahika Ekinci in Forbidden Fruit. Nata a Baku il 30 luglio 1982 e di origine azera, si è trasferita a Istanbul da bambina, dove ha rapidamente imparato il turco e ha scoperto la passione per la recitazione. Dopo gli studi in cinema e televisione all’Università di Marmara e la formazione presso il Tekand Studio Players, ha costruito una carriera ricca di ruoli in film, serie TV e web series. In Forbidden Fruit, Nesrin interpreta una Şahika intrigante e seducente, capace di manipolare chi le sta intorno e di scatenare gelosie e tensioni tra i protagonisti.