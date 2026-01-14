Alihan Tasdemir e la moglie Zeynep decideranno di lasciare la Turchia per trasferirsi negli Usa e questo perché vorranno vivere la loro unione in tranquillità, lontani dai problemi e dalle interferenze di terze persone. Lo rivelano le anticipazioni di Forbidden fruit relative alle puntate in onda dal 19 al 24 gennaio su Canale 5.

Alihan e Zeynep vanno a vivere negli Usa

Ender cercherà di dare il colpo di grazia al matrimonio di Halit e Yildiz accordandosi con Sevda, la nuova segretaria di Argun, che avrà il compito di sedurre il magnate. Nel frattempo, Zerrin metterà zizzania nel matrimonio di Alihan e Zeynep chiedendo alla cognata di restituirle la spilla appartenuta alla madre e che lei le aveva donato il giorno delle nozze.

Quando Alihan scoprirà cosa ha fatto la sorella se la prenderà con lei. Zeynep annuncerà sia a Zerrin che al marito Alihan la sua intenzione di lasciare il lavoro. Le interferenze dei familiari nel loro matrimonio, faranno poi prendere ai due coniugi una decisione drastica: Alihan e Zeynep decideranno di ricominciare da capo negli Stati Uniti. La loro partenza sarà un duro colpo soprattutto per Yildiz, che non potrà più contare sulla vicinanza della sorella in un momento per lei così delicato.

Halit resta affascinato da Sahika: spoiler 19-24 gennaio

Mentre Alihan e Zeynep usciranno di scena, Yildiz dovrà guardarsi le spalle non solo da Sevda, ma anche dalla new entry Sahika, la sorella di Kaya.

Quest'ultima si avvicinerà a Yigit e si alleerà con lui contro Ender. Yildiz nel frattempo organizzerà una festa per la guarigione di Erim e chiederà ad Halit di invitare anche Kaya e Sahika. Quest'ultima, durante la serata fingerà di sbagliare stanza e si farà trovare da Halit nel suo ufficio in abiti provocanti. Argun senior rimarrà affascinato dalla donna e, per tutta la serata, non le toglierà gli occhi di dosso. Cosa che non sfuggirà a Yildiz. Da una telefonata con un misterioso interlocutore, si intuirà che Sahika ha delle mire su Halit.

Continua il successo di ascolti di Forbidden fruit

Forbidden fruit è una delle soap Tv più viste del palinsesto di Canale 5, con una media giornaliera che si aggira intorno ai 2,4 milioni di telespettatori e uno share che oscilla tra il 20 e il 21%. Numeri più che positivi e che dimostrano come Mediaset, abbia fatto di nuovo centro scegliendo di puntare su una dizi turca per riempire il palinsesto della rete.