Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 19 al 24 gennaio svelano che Yildiz dovrà fronteggiare la presenza di Sevda, assunta da Ender come segretaria di Halit. Scopo di Ender sarà quello di distruggere il matrimonio tra Yildiz e il suo ex.

Sevda nuova segretaria di Halit

Yildiz chiederà scusa alla sorella Zeynep e cercherà di spiegare la motivazione del suo comportamento. Sevda, assunta in azienda da Ender per corteggiare Halit, continuerà nel suo intento di far cedere l'imprenditore. Yildiz dal canto suo sarà ben consapevole che la donna per lei rappresenta un problema e che dovrà superare questo nuovo ostacolo per tenere in piedi il suo matrimonio, già traballante, con Halit.

Yildiz, dunque, con lo scopo di contrastare il piano diabolico di Ender, si troverà costretta ad affrontare Sevda.

Zehra e Caner si riavvicinano

Zehra e Caner si concederà finalmente una cenetta romantica lontani da occhi indiscreti ma il loro piano non andrà come previsto. Infatti, Hakan li sorprenderà insieme ma prometterà di mantenere al sicuro il loro segreto.

Non passerà molto prima che Yildiz capisca che Sevda è stata assunta in azienda da Ender per mandare in frantumi il suo matrimonio, deciderà di giocare d'anticipo e proporrà alla segretaria una cospicua somma di denaro affinché si licenzi e sparisca dalle loro vite.

Infine, Yagmur e Yigit si avvicineranno sempre di più, ma fin da subito l'uomo metterà in chiaro che tar loro non potrà nascere una frequentazione per via della loro differente estrazione sociale.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Halit ha comunicato a Yildiz la sua volontà di divorziare per poter stare accanto al figlio Erim. Quest'ultimo, infatti, dopo l'incidente, ha deciso di trasferirsi a casa della madre Ender, dove si sente al sicuro. Halit per questo ha deciso a sua volta di seguire il figlio a casa dell'ex moglie. Zenep, inoltre, ha affrontato apertamente Hazal, svelandole di essere a conoscenza della suo passato con Alihan.