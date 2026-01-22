Nelle puntate di Forbidden fruit in onda su Canale 5 da lunedì 26 a sabato 31 gennaio la situazione tra Halit e Yildiz giungerà ad un punto di rottura nel momento in cui il magnate caccerà la moglie di casa lasciandola anche senza un soldo. Yildiz sarà così costretta a chiedere ospitalità a Emir mentre Caner chiederà a Zehra di sposarlo ricevendo però una no come risposta.

Halit caccia Yildiz di casa: anticipazioni al 31 gennaio

I nuovi episodi della soap Tv turca riprenderanno dal momento in cui Sitki mostrerà ad Halit degli scatti in cui si vede Yildiz consegnare a Sevda del denaro.

Il magnate deciderà quindi di vederci chiaro e convocherà la segretaria, la quale mentirà sostenendo di essere stata pagata da Yildiz per sedurlo, allo scopo di ottenere una somma cospicua in caso di divorzio. Argun senior andrà su tutte le furie e caccerà di casa Yildiz, avviando immediatamente le pratiche per la separazione. Sahika intanto, incontrerà Yigit e gli consegnerà i risultati del test del DNA che confermeranno che Ender è la madre naturale. La sorella di Kaya inoltre, deciderà di confrontare il Dna del ragazzo con quello del fratello, sospettando che proprio Kaya possa essere il padre.

Yildiz resta senza un soldo, Zehra rifiuta di sposare Caner

Dopo essere stata cacciata in malo modo da Halit, Yildiz scoprirà che il marito le ha bloccato tutte le carte di credito e che il suo conto è stato svuotato.

La donna non avrà denaro per pagare una stanza di hotel e sarà costretta a chiedere ospitalità a Emir. Alihan e Zeynep invece, saluteranno pareti e amici e partiranno per gli Stati Uniti. Caner vorrà rendere pubblica la sua relazione con Zehra e le farà la proposta di matrimonio. Purtroppo per lui, Zehra rifiuterà di sposarlo. Nel frattempo Yildiz si confronterà con Ender, la quale ammetterà di averla incastrata con la storia di Sevda. La conversazione verrà ascolata da Kaya, il quale vorrà raccontare tutto ad Halit. L'uomo verrà preceduto proprio da Sevda, la quale ammetterà dinnanzi al suo capo che è stata Ender e non Yildiz a pagarla per tentare di sedurlo. A questo punto Argun senior caccerà Ender.

Ascolti eccellenti per Forbidden fruit

Continua il successo di Forbidden fruit che, ogni pomeriggio, tiene incollati al televisore una media di 2,4 milioni di telespettatori, per uno share intorno al 20%. Numeri più che positivi per Meduaset che, ancora una volta, ha fatto centro decidendo di puntare su una duzi turca per riempire il palinsesto di Canale 5.