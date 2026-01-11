La trama della puntata serale di Forbidden Fruit in programma il 15 gennaio su Canale 5 rivelano che Zeynep Yildiz sarà furiosa con Alihan dopo aver scoperto che si è visto con Elif. Yildiz (Eda Ece), invece, ricatterà Zehra per costringerla ad aiutarla a riprendersi Halit.

Zeynep furiosa dopo aver scoperto l'incontro tra Alihan e Elif

Yigit inizierà a lavorare all'azienda di Halit, dimostrando di essere molto volenteroso. Il giovane si proporrà come cameriere in onore della festa di Erim, tornato a casa dall'ospedale dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria.

Alihan, invece, avvertirà Elif di lasciarlo in pace. Zeynep andrà su tutte le furie alla scoperta del loro incontro.

Halit, intanto, apprenderà che Ender ha usato una cospicua somma di denaro dell'azienda. L'imprenditore sospetterà che l'ex moglie abbia usato i soldi per pagare i debiti di Mustafa. L'uomo inizierà a interrogare Ender, che riuscirà a depistare i suoi sospetti.

Yildiz, invece, deciderà di presentarsi a casa di Ender per dire ad Halit che non può allontanarla così dalla sua vita. La donna verrà fermata da Kaya per poi rompersi una gamba di proposito per catturare l'attenzione di Halit. In questo modo, Yildiz spererà che suo marito torni a casa con lei.

Yildiz costringe Zehra ad aiutarla a riprendersi Halit

Nella puntata serale di Forbidden Fruit in onda il 15 gennaio, Yildiz chiederà la complicità di Zehra nel piano di riconquista di Halit. La donna costringerà la figliastra ad avere un confronto con Erim per convincerlo a tornare nella vecchia dimora del padre altrimenti rivelerà a tutti della sua storia d'amore con Caner.

Kaya, invece, incaricherà Tuin di raccogliere informazioni sul passato di Yigit.

Il giorno seguente, Yildiz organizzerà una cena romantica per convincere Halit a non divorziare. L'uomo parteciperà volentieri annullando un incontro con Zehra e Kaya. Infine Caner ed Ender incontreranno i loro rispettivi amanti nel ristorante dove faticheranno a non nascondere la loro gelosia.

Erim ha deciso di andare ad abitare da sua madre Ender

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Asuman in preda ai sensi di colpa ha deciso di chiedere scusa. La donna ha raggiunto la casa di Alihan. Zeynep ha accettato le scuse di Asuman mentre Erim è stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile vagante esploso da Mustafa. Il ragazzo è stato chiaro con Halit, avvisandolo che non sarebbe tornato a vivere alla villa una volta uscito dall'ospedale. Erim ha deciso di andare ad abitare da sua madre Ender, che ha accolto la novità con un certo entusiasmo.