Negli episodi di Forbidden Fruit in programmazione dal 12 al 17 gennaio 2026, Yigit (Doğaç Yildiz) nutrirà il sospetto di poter essere nato dal passato matrimonio tra Ender (Sevval Sam) e Halit (Talat Bulut).

Halit si trasferisce da Ender per stare accanto al figlio Erim, Yildiz si rompe una gamba

A seguito del ricovero del figliastro Erim (Ilber Uygar Kaboglu), Yildiz (Eda Ece) sarà consapevole di dover affrontare una nuova crisi coniugale con il marito Halit, a causa del riavvicinamento di quest’ultimo con l’ex moglie Ender. Appena il figlio minore Erim verrà dimesso dall’ospedale, Halit si trasferirà a casa di Ender per potergli stare accanto durante la convalescenza.

Inoltre, l'imprenditore annuncerà di voler divorziare da Yildiz, con la convinzione che sia la soluzione per proteggere la sua famiglia. A quel punto, quest’ultima metterà in atto l’ennesimo stratagemma per salvare il suo matrimonio.

In particolare, Yildiz si provocherà una frattura a una gamba, nella speranza che il marito Halit e Erim tornino a vivere con lei. Tuttavia, Ender avrà in mente uno dei suoi piani, per mettere il bastone tra le ruote alla rivale Yildiz, ma questa volta, penserà di coinvolgere l'ex Kaya (Barış Kılıç).

Yigit assunto alla Holding Argun, Zeynep dice ad Hazal di sapere che è una ex fidanzata di Alihan

Spazio anche a Yigit, il figlio segreto che Ender ha abbandonato in passato, che dirà a Nigar di avere il sospetto che Halit potrebbe essere suo padre.

Sempre a proposito di Yigit, comincerà a lavorare alla Holding Argun, dopo essere riuscito a farsi assumere.

Zeynep (Sevda Erginci) invece, rivelerà a Hazal di sapere che lei e suo marito Alihan (Onur Tuna) hanno avuto una relazione sentimentale in passato.

Riepilogo: Erim è stato ferito gravemente da Mustafa

Dopo che Yildiz e Zeynep hanno scoperto di essere sorellastre e di avere soltanto la madre Asuman (Melisa Dogu) in comune, Erim, il figlio minore di Halit ha rischiato la vita. Tutto è cominciato, quando Mustafa (Mert Altınışık), l’ex marito di Asuman e padre di Yildiz, ha fatto irruzione a casa del genero Halit per chiedergli del denaro. Appena il ricco uomo l’ha mandato via, in preda alla furia e disperato per non poter ancora saldare un grosso debito con uno strozzino, Mustafa ha ferito accidentalmente Erim alla milza con un colpo di pistola, il quale è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente.

A quel punto, Ender non ha perso tempo per incolpare Yildiz e la madre Asuman di ciò che è successo a suo figlio Erim. Per finire, Halit ha messo in discussione il suo matrimonio con Yildiz per la prima volta, invece Mustafa è stato arrestato.