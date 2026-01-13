Le trame delle puntate di Forbidden Fruit previste dal 19 al 24 gennaio su Canale 5 raccontano che Zeynep Yildiz rivelerà ad Alihan di aver deciso di lasciare il lavoro in azienda. Halit Argun, invece, rimarrà favorevolmente colpito dalla bellezza di Sahika.

Zeynep rivela ad Alihan di aver lasciato il lavoro

Yildiz (Eda Ece) chiederà scusa a Zeynep per quello che è successo la sera prima. Sahika, invece, si recherà in azienda per fare visita al fratello Kaya. La donna avrà intenzione di attirare l'attenzione di Yigit. Quest'ultimo poco dopo ritroverà una lettera dove Sahika lo invita a incontrarla dopo il lavoro.

Yigit e la donna uniranno le forze contro Ender.

Sveda, invece, continuerà a corteggiare Halit secondo gli ordini impartiti da Ender. Yildiz dovrà vedersela con un altro grattacapo capace di minare la stabilità del suo matrimonio.

Zerrin, intanto, andrà a fare una visita ad Alihan e Zeynep dove ci saranno alcune incomprensioni. In questa circostanza, l'imprenditore scoprirà che sua sorella ha chiesto alla moglie la restituzione di una spilla indossata durante il matrimonio. Allo stesso tempo, Zeynep annuncerà ad Alihan e Zerrin di aver deciso di abbandonare il lavoro.

Halit rimane affascinato da Sahika

Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Zehra e Caner decideranno di cenare insieme a lume di candela.

La coppia verrà scoperta da Kaan, che prometterà di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.

Yildiz, invece, organizzerà una festa in casa per celebrare la guarigione di Emir dove pregherà a Kaya e sua sorella d'intervenire. Durante il party, Sahika fingerà di sbagliare stanza per introdursi in abiti provocanti nello studio di Halit, che rimarrà favorevolmente impressionato dalla sua bellezza. Sahika riceverà poi una telefonata da un uomo misterioso, con il quale dimostrerà di avere in mente un piano ben preciso. Infine Yagmur cercherà di avvicinarsi a Yigit, che apparirà restio per via delle loro diverse origini.

Yigit ha trovato lavoro nell'azienda Argun

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Yigit ha confidato a Nigar di credere che Halit sia suo padre biologico.

Il giovane ha trovato lavoro nell'azienda Argun per avvicinarsi a lui. In questa circostanza, Yigit si è offerto volontario nella squadra di camerieri in onore per la festa di Erim. Zeynep, invece, ha confidato a Hazal di conoscere il suo passato con Alihan (Onur Tuna). Infine Tasdemir ha chiesto ad Elif di lasciare in pace lui e sua moglie. Quest'ultima scoperto del'incontro ha avuto una brutta discussione con l'imprenditore.