Gli spoiler delle puntate di Forbidden Fruit in programma dal 19 al 24 gennaio su Canale 5 rivelano che Sahika si avvicinerà pericolosamente ad Halit in occasione della festa di Erim. Alihan e sua moglie Zeynep, invece, decideranno di lasciare la Turchia.

Sahika fa delle avance ad Halit

Yildiz dovrà vedersela con Sevda, la nuova segretaria di Halit assunta da Ender per minare le sue nozze. La donna organizzerà un party in casa sua in onore delle dimissioni ospedaliere di Erim. Kaya e sua sorella accetteranno l'invito per il party. Yigit pregherà Sahika di studiare uno stratagemma per farlo partecipare come cameriere dell'evento.

Yildiz offrirà a Sevda una somma cospicua di denaro dopo aver capito che è una complice di Ender. Sahika, intanto, sorprenderà Halit nello studio. La donna cercherà di fare delle avance all'imprenditore. Il comportamento della sorella di Kaya desterà le perplessità di Yildiz.

Alihan e Zeynep si trasferiscono in America

Le anticipazioni rivelano che un uomo misterioso si metterà in contatto con Sahika per organizzare un piano che coinvolge Halit. Yagmur, invece, cercherà di avvicinarsi ad Yigit che prenderà le distanze da lei per le sue diverse origini.

Infine Zeynep e Alihan decideranno di ricominciare da capo in America lontani da amici e famigliari. Yildiz si appresterà a salutare la sorella in un addio estremamente doloroso per entrambe.

In questo modo si concluderà la partecipazione degli attori Onur Tuna (Alihan) e Sevda Erginci (Zeynep) nel cast della serie tv turca.

Yigit è stato assunto nell'azienda di Halit

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda ad inizio 2026 su Canale 5, Erim ha deciso di andare a vivere da sua madre una volta uscito dall'ospedale dov'era stato ricoverato in seguito ad una sparatoria in cui era rimasto coinvolto. Il ragazzo ha chiesto ad Halit di trasferirsi anche lui a casa di Ender. L'imprenditore ha domandato il divorzio ad Yildiz, che è stata sempre più isolata dalla famiglia del marito.

Yigit, invece, ha trovato lavoro presso l'azienda di Halit da potersi avvicinare sempre di più a sua madre Ender.

Il giovane ha detto ad un complice di sospettare che il signor Argun sia suo padre. Yigit si è mostrato fin da subito molto volenteroso tra le corse degli uffici dell'azienda.

Zeynep ha rivelato ad Hazal di essere a conoscenza della sua passata storia d'amore con Alihan. La ragazza mortificata ha espresso il desiderio di lasciare il lavoro ma la sorella di Yildiz l'ha tranquillizzata anche perché ha capito che è stata tutta colpa di Elif.