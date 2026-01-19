Le anticipazioni della seconda stagione di Forbidden Fruit preannunciano una settimana ricca di colpi di scena per i protagonisti. Nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 26 a sabato 31 gennaio, gli equilibri familiari e sentimentali verranno stravolti da decisioni drastiche, rivelazioni inattese e nuovi inizi. Da un lato, Alihan e Zeynep sceglieranno di lasciare la Turchia per trasferirsi negli Stati Uniti; dall’altro, Halit, dopo aver scoperto un inganno orchestrato da Yildiz, la caccerà di casa avviando le pratiche di separazione. Spazio anche alle trame legate a Sahika, pronta a svelare a Yigit la verità sul suo DNA, mentre Caner proporrà a Zehra di diventare sua moglie.

Halit scopre l’inganno di Yildiz e avvia la separazione

La nuova settimana sarà segnata da un duro colpo per Halit: Sitki gli mostrerà le foto dell’incontro tra Yildiz e Sevda, ritratte mentre si scambiano una busta di denaro. Determinato a fare chiarezza, il signor Argun interrogherà Sevda alla presenza del suo avvocato. Dopo un’iniziale esitazione, la donna confesserà di essere stata pagata da Yildiz per sedurlo e ottenere così un vantaggio economico nel divorzio. La rivelazione farà esplodere la rabbia di Halit, che caccerà Yildiz di casa e avvierà immediatamente le pratiche di separazione.

Alihan e Zeynep lasciano la Turchia

Parallelamente, Alihan e Zeynep prenderanno una decisione importante per il loro futuro: la coppia partirà per gli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle Istanbul e tutte le tensioni familiari dell'ultimo periodo.

Intanto, Sahika consegnerà a Yigit i risultati del test del DNA, confermandogli di essere realmente figlio biologico di Ender. Successivamente, deciderà di confrontare il proprio DNA con quello di suo fratello per verificare se il vero padre di Yigit sia Kaya. Sul fronte sentimentale, Yagmur dichiarerà a Yigit il suo interesse sincero, mentre Caner sorprenderà Zehra con una proposta di matrimonio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Yildiz ha ricattato Zehra

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Yildiz ha scoperto la storia d’amore segreta tra Caner e Zehra, sorprendendoli mentre si scambiavano un bacio appassionato convinti di non essere visti. La donna ha poi chiesto alla figlia maggiore di Halit di convincere il padre a tornare a casa e lasciare l’appartamento di Ender.

Intanto, Zeynep e Alihan si sono sposati, ma la gelosia della ragazza non si è placata, dando origine a fraintendimenti e litigi nella loro nuova vita coniugale. Spazio infine alle vicende di Erim che, dopo essere stato ferito dal padre di Yildiz e ricoverato in ospedale, si è fortunatamente salvato ed è potuto tornare a casa.