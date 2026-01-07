Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit trasmessi a breve su Canale 5 svelano che Sahika drogherà e manipolerà Erim, facendogli credere che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) abbia posto fine alla vita di Ender Celebi (Sevval Sam). Il giovane fuori di sé raggiungerà la camera della donna per cercare di strangolarla ma verrà fermato dall'arrivo di Aysel.

Yildiz ritorna a Istanbul

Ender sarà aggredita e gettata nelle acque del Bosforo priva di sensi. Erim apparirà particolarmente sconvolto per la morte della madre. Halit ingaggerà molti psicologici per far reagire il figlio nonostante siano passati otto mesi dall'incidente.

Yigit rimarrà al fianco del ragazzino come Sahika, che avvierà una relazione con Halit, il quale risulterà essere ancora coniugato con Yildiz. La situazione peggiorerà notevolmente quando la figlia di Asuman giungerà a Istanbul dopo diverso tempo. La protagonista si presenterà a villa Argun durante il party di fidanzamento di Sahika e Halit per annunciare di essere in attesa di un bambino. In questo modo, il signor Argun dovrà rimandare il matrimonio con la sorella di Kaya.

Sahika fa in modo che Erim aggredisca Yildiz

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Sahika sarà seccata dal fatto che Yildiz sia in procinto di partorire il nuovo erede di Halit. La donna, a questo punto, organizzerà un piano col coinvolgimento di Erim per togliere di mezzo la rivale.

La sorella di Kaya drogherà il ragazzino per poi fargli credere che Yildiz abbia eliminato Ender lanciandola nelle acque del Bosforo. Sahika consiglierà a Erim di vendicarsi della matrigna. Il ragazzo accetterà il consiglio della darklady e fuori di sé entrerà nella stanza di Yildiz per cercare di strangolarla. Aysel salverà la sorella di Zeynep davanti a un Halit angosciato dall'azione compiuta dell'ultimogenito.

Ender ha fatto allontanare Yildiz dall'azienda temendo che scoprisse il suo segreto

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi ad inizio gennaio su Canale 5, Alihan ha organizzato un matrimonio a sorpresa per Zeynep. La coppia ha rimandato la luna di miele, pensando di godersi la loro casa ma Zerrin e Asuman hanno disturbato la loro quiete.

Kaya, invece, ha scoperto che Erim non è suo figlio. La scoperta ha mandato su tutte le furie Ender. Allo stesso tempo, quest'ultima è apparsa preoccupata che Yildiz avesse scoperto la verità sul suo passato con Kaya. Ender ha fatto allontanare la rivale dall'azienda grazie alla complicità di Tulin. La donna ha temuto che Yildiz potesse scoprire il suo grande segreto ovvero che aveva avuto un figlio da Kaya.